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Гарріс випереджає Трампа із незначними трьома відсотками, - опитування

09.10.2024 / 14:21
Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа в опитуваннях із незначними трьома відсотками: 46% проти 43%.

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, передає "Європейська правда".

Агентство зауважило, що в опитуванні за 20-23 вересня Трамп відставав від Гарріс на шість пунктів.

Наразі нові дані свідчать, що він має більше прихильності в економічних питаннях, а деяких виборців могли переманити його заяви, що нелегальні мігранти в країні схильні до злочинів.

Згідно з опитуванням, респонденти назвали економіку головною проблемою, з якою стикається США.

Близько 44% сказали, що Трамп має кращий підхід до розв'язання проблеми "вартості життя", у порівнянні з 38%, які обрали Гарріс.

Серед низки економічних питань, які має подолати наступний президент, близько 70% респондентів вказали, що вартість життя буде найважливішою й невелика частка обирала ринок праці, податки або покращення особистого фінансового становища респондента.

Трамп мав більшу підтримку, ніж Гарріс, у кожній із цих сфер, хоча виборці з перевагою від 42% до 35% вважали, що Гарріс є кращою кандидаткою для подолання розриву між заможними та пересічними американцями.

Також, як свідчить опитування, близько 53% респондентів погодилися з твердженням, що "мігранти, які перебувають у країні нелегально, становлять небезпеку для громадської безпеки" проти 41%, які не погодилися.

Агентство зауважило, що у травневому опитуванні виборці розділилися щодо цього питання: 45% погодилися, а 46% – ні.

Також агентство відзначило, що Трамп протягом усього року на передвиборчих мітингах звертав увагу на злочини, скоєні нелегальними мігрантами в країні.

У дослідженні було опитано 1272 дорослих американців по всій країні, включно з 1076 зареєстрованими виборцями.

Трамп, Гарріс
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