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У Швеції вважають, що росія може на них напасти через контроль над Балтикою

10.10.2024 / 11:14
російська федерація може напасти на Швецію. Це може відбутись через бажання рф отримати контроль над Балтійським морем.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Швеції Пал Йонсон в інтерв'ю Rzeczpospolita.

Він зауважив що росія перекинула частину своїх десантних сил з Балтійського моря в Чорне. Однак російський флот у Санкт-Петербурзі та Калінінграді залишився практично недоторканим.

"росія становить загрозу для Швеції, як і для решти країн НАТО. Ми не можемо виключити напад росії на нашу країну”, - сказав Йонсон.

На його думку, метою агресії Кремля може бути прагнення контролю у Балтійському морі.

"Після початку російського вторгнення в Україну військове, а також комерційне значення Балтійського моря для кремля ще більше зросло. Тому ми маємо враховувати агресивні наміри росії у своїх військових планах", - розповів він.

Водночас Йонсон зауважив, що Швеція реалізує амбітну програму з розширення свого військово-морського флоту.

"ВМС Швеції традиційно зосереджені в Балтійському морі. Наші підводні човни чудово знають морське дно. Ми також маємо великий флот кораблів і чудовий десант. Однак через поточну ситуацію ми реалізуємо амбітну програму розширення ВМС", - зазначив він.

Швеція, Йонсон
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