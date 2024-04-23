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Демченко: Законопроєкт щодо демобілізації та ротації може з'явитися протягом 2025 року

23.04.2024 / 17:27
Законопроєкт щодо демобілізації та ротації може з'явитися протягом 2025 року. Наскільки це питання розтягнеться в часі залежить від військових в особі головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це в ефірі "Новини.LIVE" сказав народний депутат від "Слуги народу" Сергій Демченко.

"Звичайно, буде врахована позиція Головнокомандувача. Документ буде представлений Кабміном за вимогою парламенту. Парламент прописав це і в законі про мобілізацію, який був проголосований. Така вимога є. Терміни не визначені, але існує юридична підстава, згідно з якою 2025 року уряд має прозвітувати про виконання цієї вимоги", - зазначив він.

Тобто, додав Демченко, відповідний законопроєкт, виходячи з цих вимог парламенту, може з'явитися протягом 2025 року.

Демченко
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