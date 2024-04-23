Демченко: Законопроєкт щодо демобілізації та ротації може з'явитися протягом 2025 року

Про це в ефірі "Новини.LIVE" сказав народний депутат від "Слуги народу" Сергій Демченко.

"Звичайно, буде врахована позиція Головнокомандувача. Документ буде представлений Кабміном за вимогою парламенту. Парламент прописав це і в законі про мобілізацію, який був проголосований. Така вимога є. Терміни не визначені, але існує юридична підстава, згідно з якою 2025 року уряд має прозвітувати про виконання цієї вимоги", - зазначив він.

Тобто, додав Демченко, відповідний законопроєкт, виходячи з цих вимог парламенту, може з'явитися протягом 2025 року.