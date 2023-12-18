Українці на ТОТ можуть повідомляти про російські позиції через чатбот єВорог

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

"Ви бачите реальне фото з транспортуванням техніки на окупованій території України. Саме такі повідомлення допомагають Силам оборони нищити ворога", - йдеться у повідомленні.

Найбільше потрібна інформація про:

Ракетні комплекси С-300 та "Іскандер"

Системи зв’язку;

Засоби радіоелектронної боротьби;

Бензовози;

Скупчення техніки;

Переміщення колон техніки;

Транспортування техніки залізницею;

Склади з боєприпасами;

Позиції артилерії.

Українців закликали дотримуватися правил безпеки. Фотографувати техніку необхідно непомітно, а після надсилання заявки в чатбот - видаляти фото, відео та листування з ботом.