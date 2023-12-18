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Українці на ТОТ можуть повідомляти про російські позиції через чатбот єВорог

17.12.2023 / 16:20
Українці, які перебувають на тимчасово окупованій території (ТОТ), можуть повідомити про позиції російських військових або їхню техніку. Для цього необхідно скористатися чатботом "єВорог".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

"Ви бачите реальне фото з транспортуванням техніки на окупованій території України. Саме такі повідомлення допомагають Силам оборони нищити ворога", - йдеться у повідомленні.

Найбільше потрібна інформація про:

  • Ракетні комплекси С-300 та "Іскандер"
  • Системи зв’язку;
  • Засоби радіоелектронної боротьби;
  • Бензовози;
  • Скупчення техніки;
  • Переміщення колон техніки;
  • Транспортування техніки залізницею;
  • Склади з боєприпасами;
  • Позиції артилерії.

Українців закликали дотримуватися правил безпеки. Фотографувати техніку необхідно непомітно, а після надсилання заявки в чатбот - видаляти фото, відео та листування з ботом.

ТОТ, єВорог
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