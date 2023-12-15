Войти | Зарегистрироваться
00:43

суббота,
16 декабря
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Зеленський: Бажання окремих лідерів ЄС заблокувати початок переговорів ЄС з Україною може призвести до розчарування

15.12.2023 / 14:21
Брак рішучості лідерів Європейського Союзу для схвалення рішення щодо календаря руху України до вступу в ЄС дасть негативний сигнал для європейських громадян.

Про це йдеться у онлайн-виступі Володимира Зеленського на саміті ЄС, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Володимир Зеленський розпочав виступ з компліментів на адресу колег за те, що протягом року Євросоюзу вдавалося знаходити консенсус і ухвалювати рішення на підтримку України. "Ви всі зрозуміли, що зараз не час для напівзаходів чи вагань. Європа прийняла сильні рішення і ефективно їх реалізувала. Я вдячний за таку силу Європи", – сказав він.

Утім, на думку Зеленського, бажання окремих лідерів ЄС заблокувати початок вступних переговорів ЄС з Україною, ухвалене всупереч рекомендації Єврокомісії, може призвести до розчарування.

"Це рішення є також життєво важливим для всіх тих людей в країнах ЄС, які вірять, що Європа може уникнути повернення до старих часів нескінченних безплідних розбіжностей між столицями", – пояснив він

"Європа заслуговує на те, щоб бути сильною… Заслуговує на повагу до угод, і на те, щоб люди в Європі знали, що їх не обдурять", – підсумував президент.

Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 декабря
14 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.