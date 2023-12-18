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окупанти відправляють крадене українське зерно ще з однієї бухти Севастополя

18.12.2023 / 10:12
російські окупанти відправляють крадене українське зерно з Комишової бухти Севастополя.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив Кримський вітер.

"Величезні черги з фур-зерновозів стоять поблизу зернового терміналу у Комишовій бухті Севастополя.

Крадене українське зерно тепер відправляють і звідси. Раніше судна-суховантажі вантажили на зерновому терміналі "Авліта" (зараз "Авал") у Севастопольській бухті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що номери автомобілів кримські і севастопольські (82 та 92), але зустрічаються і 184 - такі загарбники видають в окупованій частині Херсонської області.

зерно
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