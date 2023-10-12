Ердоган закликав світ утриматися від провокаційних кроків, які можуть поглибити палестино-ізраїльську кризу

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на адміністрацію Президента Туреччини.

“Президент Ердоган провів телефонну розмову з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком. У ході розмови йшлося про поточний стан ізраїльсько-палестинського конфлікту, політику, якої слід дотримуватися для встановлення миру в регіоні, а також невідкладні заходи щодо вирішення гострої гуманітарної кризи”, - йдеться у повідомленні.

У ході розмови Ердоган закликав міжнародне співтовариство утриматися від провокаційних кроків, які можуть поглибити палестино-ізраїльську кризу.

“Міжнародне співтовариство, особливо західні країни, повинні вжити ефективних заходів проти порушень прав людини в Газі, і що важливо пам’ятати про обіцянки, які давали дані та не дотримані Палестині протягом багатьох років, і виконувати їх замість провокаційних кроків, які поглиблюють кризу”, - передають в заяві сказане президентом Ердоганом в ході телефонної розмови.