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МО Британії: У росії з’явилася нова пвк, яка налічує понад 7 000 осіб

17.10.2023 / 13:19
Розвідка Великої Британії розкрила діяльність приватної військової компанії (пвк) Редут, яка, ймовірно, замінила групу вагнера в зоні бойових дій в Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, передає УНН.

"Так звана приватна військова компанія (пвк) "редут" вербує найманців під виглядом "добровольців", в тому числі колишніх співробітників "вагнера". Головне розвідувальне управління (гру) генерального штабу росії, ймовірно, контролює і фінансує діяльність групи, в тому числі її вербування", - йдеться у військовому зведенні британського міністерства.

Також повідомляється, що з початку вторгнення "редут" брав участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях.

«Група, найімовірніше, налічує понад 7 000 осіб», - додають у відомстві.

Нагадаємо, згідно зі звітом Міністерства оборони Великої Британії, що був опублікований минулого місяця, сотні колишніх бійців "вагнера" повернулися на лінію фронту в Україні.

Таким чином, можна зробити висновок, що після смерті колишнього командира "вагнера" євгена пригожина, певна кількість бойовиків його збройної структури, очевидно перейшла до частин офіційних сил міністерства оборони рф та інших найманських груп.

пвк редут
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