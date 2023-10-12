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Санду: В Кишиневі очікують на якнайшвидше рішення влади Ізраїлю щодо екстрадиції Ілана Шора

17.10.2023 / 14:21
Молдовська президентка Мая Санду заявила, що в Кишиневі очікують на якнайшвидше рішення влади Ізраїлю щодо екстрадиції олігарха-втікача й засновника проросійської партії Ілана Шора, засудженого за розкрадання грошей на 15 років.

Про це Санду сказала в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Президентка Молдови нагадала, що прокуратура й міністр юстиції країни контактували з ізраїльською владою, "вимагаючи екстрадиції" Шора, засудженого в Молдові на 15 років через участь у шахрайстві в банківському секторі.

"І ми сподіваємося на позитивне рішення ізраїльської влади", – сказала вона, додавши, що хоче, аби це сталось "якомога швидше".

Як повідомлялося, у квітні 2023 року Апеляційний суд Кишинева ухвалив рішення засудити Ілана Шора до 15 років в'язниці і конфіскації майна на п’ять мільярдів леїв (понад 250 мільйонів доларів). Справу слухали без участі самого Шора, який утік із Молдови у 2019 році й нині перебуває в Ізраїлі.

Нагадаємо, йдеться про "справу мільярда", в межах якої колишнє керівництво Молдови на чолі з лідером Демократичної партії Владом Плахотнюком вивело з банківської системи країни мільярд доларів США, або близько 10% усього капіталу.

Нині розпущена партія "Шор", заснована олігархом, організовувала регулярні масові антиурядові протести у Молдові. США, Велика Британія та Європейський Союз запровадили проти Ілана Шора санкції.

Санду, Шор
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