Блінкен закликав Китай використати свій вплив, щоб не допустити розширення конфлікту на Близькому Сході

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Державний департамент США.

За словами речника Держдепу Метью Міллера, Блінкен розмовляв з міністром закордонних справ Китаю Ван І перед відльотом зі столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда, де американський топ-дипломат намагався зміцнити підтримку Ізраїлю серед арабських країн.

Міллер додав, що американо-китайський дзвінок, який тривав близько години, став можливим частково завдяки дипломатичній роботі, яку адміністрація Байдена провела з урядом китайського лідера Сі Цзіньпіна протягом останніх місяців.

Блінкен здійснює дипломатичне турне Близьким Сходом, зупиняючись в Ізраїлі, Катарі, Йорданії, Бахрейні, Об'єднаних Арабських Еміратах і Саудівській Аравії.

США особливо занепокоєні тим, що Хезболла – підтримуване Іраном угруповання бойовиків у Лівані – відкриває додатковий фронт у війні на північному кордоні Ізраїлю. Китай має тісні відносини з Іраном та допоміг Тегерану у досягненні знакової дипломатичної розрядки з Саудівською Аравією на початку цього року.