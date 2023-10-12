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Блінкен закликав Китай використати свій вплив, щоб не допустити розширення конфлікту на Близькому Сході

16.10.2023 / 14:21
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Китай використати свій вплив на Близькому Сході, щоб не допустити нападу інших державних або недержавних суб'єктів на Ізраїль та розширення конфлікту після нападу на нього ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Державний департамент США.

За словами речника Держдепу Метью Міллера, Блінкен розмовляв з міністром закордонних справ Китаю Ван І перед відльотом зі столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда, де американський топ-дипломат намагався зміцнити підтримку Ізраїлю серед арабських країн.

Міллер додав, що американо-китайський дзвінок, який тривав близько години, став можливим частково завдяки дипломатичній роботі, яку адміністрація Байдена провела з урядом китайського лідера Сі Цзіньпіна протягом останніх місяців.

Блінкен здійснює дипломатичне турне Близьким Сходом, зупиняючись в Ізраїлі, Катарі, Йорданії, Бахрейні, Об'єднаних Арабських Еміратах і Саудівській Аравії.

США особливо занепокоєні тим, що Хезболла – підтримуване Іраном угруповання бойовиків у Лівані – відкриває додатковий фронт у війні на північному кордоні Ізраїлю. Китай має тісні відносини з Іраном та допоміг Тегерану у досягненні знакової дипломатичної розрядки з Саудівською Аравією на початку цього року.

Блінкен
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