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Кузін розповів, кого можуть обов'язково вакцинувати від COVID-19

06.09.2023 / 11:14
Вакцинацію проти COVID-19 можуть зробити обов'язковою для деяких категорій громадян, так званих груп ризику.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Укрінформ.

"У світі зараз відбувається перегляд тих рекомендацій, які стосуються проведення вакцинальних сесій. Фінальне і остаточне рішення стосовно того, якою має бути вакцинація проти коронавірусної інфекції - включена (до календарів щеплень - ред.) або рекомендована - має бути оприлюднено на світовому рівні в кінці листопада, коли відбудеться європейське засідання групи з питань імунізації. ...Тому сподіваємося, що після оприлюднення цих світових рекомендацій Національна група експертів з імунізації також може рекомендувати алгоритм включення вакцинації проти коронавірусної інфекції в національний календар щеплень", - сказав Кузін.

Він уточнив, що у світі вже формалізовані певні «групи ризику», які мають проходити вакцинацію проти коронавірусної інфекції: медичні працівники, групи високого ризику, серед яких особи від 60 років, особи з імунокомпрометованим станом, діти, які мають важкі супутні неінфекційні захворювання.

За його словами, саме ці групи ризику, у разі захворювання на ковід, незалежно від того, яким штамом інфікувалися, мають високий ризик важкого перебігу хвороби або летального випадку.

Як наголосив Кузін, українці зможуть безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19 до кінця 2023 року і впродовж 2024 року, за рахунок співпраці з ініціативою COVAX , яка підтвердила для України доступ до необхідної кількості вакцин впродовж усього 2023 -2024 року.

"Станом на сьогодні урядом замовляється за цим механізмом зазвичай лише три вакцини – Johnson, яка є однодозовою, і переважно використовується для вакцинації сільського населення. Ми також замовляємо вакцину Pfizer, як у омікронспеціфічну, так і звичайну, і вакцину Pfizer для дітей", - поінформував Кузін.

Інші типи вакцин, за його словами, поки не замовляються, враховуючи низький рівень зацікавленості.

Головний держсанлікар додав, що починаючи з жовтня, очікується зростання звернень на первинну ланку зі скаргами на ГРВІ, тому певна частина швидких тестів для діагностики COVID вже була розподілена на рівень первинної ланки меддопомоги.

ПЛР-діагностика, за його словами, також буде безкоштовною на рівні Центрів контролю та профілактики хвороб.

Наразі, як поінформував Кузін, в Україні 92 заклади охорони здоров'я законтрактовані на пакет надання меддопомоги у надзвичайних ситуаціях, і готові приймати пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Також, за його словами, Україна має необхідне обладнання для секвенування штамів вірусу SARS-CoV-2, і поки що не очікується, що територією України будуть циркулювати інші штами, крім Омікрону.

Нагадаємо, в Україні початок поширення COVID-19 було зафіксовано 3 березня 2020 року, коли підтвердився перший випадок хвороби в Чернівецькій області. З 12 березня 2020 року влада запровадила карантин, який продовжували декілька разів до 2023 року, при цьому вносячи певні зміни та послаблення обмежень.

Всесвітня організація охорони здоров’я 5 травня скасувала статус пандемії COVID-19.

З 1 липня 2023 року уряд скасував карантин, який був встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

З початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксовано понад 5,5 млн випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

З 1 липня 2023 року уряд скасував карантин, який був встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Кузін
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