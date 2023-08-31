Кузін розповів, кого можуть обов'язково вакцинувати від COVID-19

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Укрінформ.

"У світі зараз відбувається перегляд тих рекомендацій, які стосуються проведення вакцинальних сесій. Фінальне і остаточне рішення стосовно того, якою має бути вакцинація проти коронавірусної інфекції - включена (до календарів щеплень - ред.) або рекомендована - має бути оприлюднено на світовому рівні в кінці листопада, коли відбудеться європейське засідання групи з питань імунізації. ...Тому сподіваємося, що після оприлюднення цих світових рекомендацій Національна група експертів з імунізації також може рекомендувати алгоритм включення вакцинації проти коронавірусної інфекції в національний календар щеплень", - сказав Кузін.

Він уточнив, що у світі вже формалізовані певні «групи ризику», які мають проходити вакцинацію проти коронавірусної інфекції: медичні працівники, групи високого ризику, серед яких особи від 60 років, особи з імунокомпрометованим станом, діти, які мають важкі супутні неінфекційні захворювання.

За його словами, саме ці групи ризику, у разі захворювання на ковід, незалежно від того, яким штамом інфікувалися, мають високий ризик важкого перебігу хвороби або летального випадку.

Як наголосив Кузін, українці зможуть безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19 до кінця 2023 року і впродовж 2024 року, за рахунок співпраці з ініціативою COVAX , яка підтвердила для України доступ до необхідної кількості вакцин впродовж усього 2023 -2024 року.

"Станом на сьогодні урядом замовляється за цим механізмом зазвичай лише три вакцини – Johnson, яка є однодозовою, і переважно використовується для вакцинації сільського населення. Ми також замовляємо вакцину Pfizer, як у омікронспеціфічну, так і звичайну, і вакцину Pfizer для дітей", - поінформував Кузін.

Інші типи вакцин, за його словами, поки не замовляються, враховуючи низький рівень зацікавленості.

Головний держсанлікар додав, що починаючи з жовтня, очікується зростання звернень на первинну ланку зі скаргами на ГРВІ, тому певна частина швидких тестів для діагностики COVID вже була розподілена на рівень первинної ланки меддопомоги.

ПЛР-діагностика, за його словами, також буде безкоштовною на рівні Центрів контролю та профілактики хвороб.

Наразі, як поінформував Кузін, в Україні 92 заклади охорони здоров'я законтрактовані на пакет надання меддопомоги у надзвичайних ситуаціях, і готові приймати пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Також, за його словами, Україна має необхідне обладнання для секвенування штамів вірусу SARS-CoV-2, і поки що не очікується, що територією України будуть циркулювати інші штами, крім Омікрону.

Нагадаємо, в Україні початок поширення COVID-19 було зафіксовано 3 березня 2020 року, коли підтвердився перший випадок хвороби в Чернівецькій області. З 12 березня 2020 року влада запровадила карантин, який продовжували декілька разів до 2023 року, при цьому вносячи певні зміни та послаблення обмежень.

Всесвітня організація охорони здоров’я 5 травня скасувала статус пандемії COVID-19.

З 1 липня 2023 року уряд скасував карантин, який був встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

З початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксовано понад 5,5 млн випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

З 1 липня 2023 року уряд скасував карантин, який був встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.