Данілов: росіяни використовують вибори на ТОТ України для пошуку людей, яких можна мобілізувати

Так вважає секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов.

"Одне з основних завдань, яке вирішує російська влада проведенням так званого "єдиного дня голосування" — це введення тимчасово окупованих територій до правового поля рф з метою розбудови мобілізаційної інфраструктури, примушення до прийняття російського громадянства і підготовка "нових громадян рф" до насильницького призову до росармії", — написав Данілов.

При цьому Данілов вважає, що партизанський рух в окупації, виїзд людей звідти та знищення колаборантів рантів допоможуть уникнути примусової мобілізації. До того ж русифікація в історії України вже була.

"Вона вже була в українській історії, починаючи з петра І та катерини ІІ. Шкода, що дехто про це забув", — висловився секретар РНБО про примусову русифікацію.