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СБУ вже підриває зрадників прямо «на дому», - експерт

06.09.2023 / 14:49
Служба Безпеки регулярно підриває зрадників на окупованих територіях. В умовах війни це виправдана і, головне, дієва тактика.

Про це пише політолог Тарас Загородній.

«Підлеглі Малюка давно відкрили нову опцію для зрадників: «Бавовна на дому». Чергова доставка - на окуповану Луганщину. Тут днями підірвали так званого очільника «митниці ЛНР» Юрія Афанасьєвського. «Митник», до того ж, був головним «фінансистом» ватажка «ЛНР» Пасічника. І якщо раніше, в основному, вибухали автомобілі зрадників, то Афанасьєвський злетів в повітря, не виходячи з дому», - пише експерт.

За словами Загороднього,  у росіян вже виникають проблеми з набором нових колаборантів. «Служба регулярно виписує для цієї категорії «квитки в один кінець». Тому  «старі колаборанти» поступово закінчуються», - акцентує політолог.

«Звернув би увагу і на ще один важливий аспект. Від початку повномасштабного вторгнення ФСБ та ГРУ рф не вдалось провести жодного замаху чи теракту в Україні, хоча росія регулярно здійснює подібні спроби. При цьому «бавовна» від СБУ на території ворога не припиняється. І все нові, і нові зрадники спішать «в гості до Стрємоусова», - резюмує експерт.

Нагадаємо раніше стало відомо, що працівники Служби безпеки України на окупованій частині Луганщини підірвали так званого очільника «митниці ЛНР» Юрія Афанасьєвського. Наразі він перебуває у реанімації. 

СБУ, Загородній
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