Рада ухвалила у цілому законопроект про повернення декларування

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає, що декларування буде обов’язковим для всіх посадових і юридичних осіб, а також для деяких посадових осіб приватних підприємств. Декларації повинні будуть подаватись щороку до 1 квітня.

Ухвалений законопроект містить низку правок, внесених народними депутатами. Зокрема, уточнено перелік посадових осіб юридичних осіб публічного права, які підпадають під антикорупційне законодавство. Також передбачено, що якщо майно було зазначено в декларації в одному розділі, але не вказано в іншому, то це не вважається злочином. Крім того, якщо майно декларується декілька років і його вже раз перевірили, то його не можна повторно перевіряти.

Головна правка №371, яка передбачала відкриття декларацій для громадськості, не набрала необхідних 226 голосів.

За словами Железняка, прийнятта даного законопроекту може не бути зараховано як виконання одного з структурних маяків МВФ, через закриті на рік декларації та порушення термінів голосування.

"Не впевнений, що це зарахують як виконання одного з структурних маяків МВФ (хоча вже дедлайн 01 серпня ми пропустили). Через норму про закриті на рік декларації. Ну і буде проблема через тільки що прийнятий 9587д про зміни у КУАП по деклараціям", - написав він.

Железняк вважає, що уряд може закликати президента України накласти технічне вето на законопроект №9534.