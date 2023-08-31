Войти | Зарегистрироваться
17:40

четверг,
07 сентября
Онлайн
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
Країна
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Рада ухвалила у цілому законопроект про повернення декларування

06.09.2023 / 10:12
5 вересня Верховна Рада ухвалила у цілому законопроект №9534 про повернення декларування. За його прийняття проголосували 329 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає, що декларування буде обов’язковим для всіх посадових і юридичних осіб, а також для деяких посадових осіб приватних підприємств. Декларації повинні будуть подаватись щороку до 1 квітня.

Ухвалений законопроект містить низку правок, внесених народними депутатами. Зокрема, уточнено перелік посадових осіб юридичних осіб публічного права, які підпадають під антикорупційне законодавство. Також передбачено, що якщо майно було зазначено в декларації в одному розділі, але не вказано в іншому, то це не вважається злочином. Крім того, якщо майно декларується декілька років і його вже раз перевірили, то його не можна повторно перевіряти.

Головна правка №371, яка передбачала відкриття декларацій для громадськості, не набрала необхідних 226 голосів.

За словами Железняка, прийнятта даного законопроекту може не бути зараховано як виконання одного з структурних маяків МВФ, через закриті на рік декларації та порушення термінів голосування.

"Не впевнений, що це зарахують як виконання одного з структурних маяків МВФ (хоча вже дедлайн 01 серпня ми пропустили). Через норму про закриті на рік декларації. Ну і буде проблема через тільки що прийнятий 9587д про зміни у КУАП по деклараціям", - написав він.

Железняк вважає, що уряд може закликати президента України накласти технічне вето на законопроект №9534.

Железняк, декларування
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
7 сентября
6 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.