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МАГАТЕ: окупанти евакуюють мешканців Енергодара

07.05.2023 / 13:20
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, присутні на Запорізькій АЕС, отримали інформацію про те, що з Енергодара, де проживає більшість персоналу станції, розпочалася евакуація мешканців.

Як передає Укрінформ, про це заявив у суботу гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, йдеться в повідомленні агентства.

Хоча оперативний персонал залишається на майданчику, Гросі «висловив глибоке занепокоєння з приводу дедалі більш напружених, стресових і складних умов для персоналу й родин працівників станції», де останнім часом спостерігається посилення військової присутності та активності.

Експерти МАГАТЕ, котрі перебувають на майданчику, регулярно чують звуки обстрілів, зокрема й пізно ввечері у п'ятницю.

«Загальна ситуація в районі ЗАЕС стає все більш непередбачуваною і потенційно небезпечною. Я вкрай стурбований цілком реальними ризиками для ядерної та фізичної безпеки станції», – заявив Гроссі. За його словами, слід «діяти негайно, щоб запобігти загрозі серйозної ядерної аварії та пов'язаних з нею наслідків для населення й навколишнього середовища».

Зазначається, що експерти МАГАТЕ отримали інформацію про евакуацією в місті, як і в усьому регіоні, яку оголосили окупаційні війська у п’ятницю.

Директор ЗАЕС Юрій Чернічук публічно заявив, що персонал не евакуюється й докладає всіх зусиль для дотримання ядерної безпеки на станції, усі шість реакторів якої перебувають у режимі зупинки. Він також зазначив, що обладнання станції обслуговується відповідно до всіх правил ядерної та фізичної ядерної безпеки.

Від початку захоплення станції кількість її персоналу поступово скорочувалася, але керівництво станції запевняє, що вона залишається достатньою для безпечної роботи.

МАГАТЕ
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