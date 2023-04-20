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Верещук: В Україні діють програми щодо працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

22.04.2023 / 16:30
Люди, які приїхали з небезпечних територій, зможуть за кошти держави пройти перепідготовку, підвищити кваліфікацію і продовжувати працювати.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило у Телеграмі.

За словами віцепрем'єрки-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, у державі діє певна кількість програм щодо працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Але фокусуватися потрібно передусім на тих, які реально дають ефект.

Віцепрем'єрка зазначила, що “міністерство взялося відокремити ті з них, які позитивно зарекомендували себе у 2022 році й успішно працюють зараз”.

“Якщо ж програма не показала результату та не довела своєї ефективності, ми мусимо це чесно визнати”, – уточнила вона.

Як одну з успішно діючих назвала програму ваучерів на перепідготовку, отримання іншої спеціалізації, підвищення кваліфікації тощо.

“Цю програму для ВПО пропонує Державний центр зайнятості. Торік вона непогано себе показала. Тому ми фокусуємо зусилля на тому, щоб допомогти якомога більшій кількості внутрішньо переміщених осіб отримати цей ваучер. Тобто люди, які приїхали з небезпечних територій, матимуть можливість за кошти держави пройти перепідготовку, підвищити кваліфікацію і продовжувати працювати”, – резюмувала віцепрем’єрка.

Верещук, ВПО
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