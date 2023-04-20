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Депутати пропонують ввести кримінальну відповідальність за фейкові акаунти у соцмережах

23.04.2023 / 10:15
Група народних депутатів пропонує Верховній Раді передбачити кримінальну відповідальність за використання акаунтів і сторінок у соціальних мережах з метою поширення недостовірної інформації проти основ національної безпеки України.

Відповідний законопроєкт № 9223 зареєстровано в Раді.

Парламентарії пропонують доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 114-3. Згідно із пропонованими змінами, придбання, використання або збут облікових записів, що містять завідомо неправдиві відомості про користувача, в інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційних системах, електронних комунікаційних мережах, за допомогою яких поширюється недостовірна інформація (зокрема, від імені інших осіб, причетність яких до цього не підтверджена), якщо такі дії вчинені на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, обороноздатності, національній, економічній або інфраструктурній безпеці України, якщо такі дії скоєно на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності, національній, економічній або інформаційній безпеці України.

За вчинення тих с

амих дій повторно, за попередньою змовою групою осіб, для здійснення впливу на ухвалення рішень, вчинення або невчинення дій державними органами або органами місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів, нардепи пропонують карати обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

У разі, якщо ці дії вчинялися в умовах воєнного стану депутати вважають за необхідне запровадити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з конфіскацією майна.

Крім того, використання облікових записів, зокрема тих, що містять завідомо неправдиві відомості про користувача, для розміщення та поширення недостовірної інформації або для втручання в діяльність фізичних та юридичних осіб, якщо такі дії сприяють підвищенню рівня соціальної напруги, порушують конституційні права і свободи громадян, або в інший спосіб загрожують національній безпеці, за відсутності ознак державної зради, згідно із законопроєктом, зможуть спричинити штраф у розмірі від 750 до 1000 НМДГ (12750-17000 грн) або виправні заходи, зокрема, у вигляді штрафу.

Співавторами законодавчої ініціативи виступили члени фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу, Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк.

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