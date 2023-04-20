Столтенберг: Україна готова деокупувати свої території

Про це повідомляє Інтерфакс-України з посиланням на "Радіо Свобода".

"Я впевнений, що тепер вони зможуть звільнити ще більше земель", - заявив Столтенберг журналістам 21 квітня в кулуарах зустрічі на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

За його словами, одним з основних питань під час зустрічі було врахування "всіх різних можливостей, систем, постачань, які потрібні українцям, щоб мати можливість повернути собі більше територій".

Глава НАТО зазначив, що Німеччина і США поставили кілька батарей ППО Patriot, які, за його словами, вже діють в Україні. Він відмовився надати інші подробиці або точну кількість поставлених систем Patriot.

Столтенберг додав, що нинішня мета альянсу - забезпечити перемогу України над неспровокованим вторгненням РФ, а після закінчення війни в Києва буде "стримування для запобігання новим атакам".

За даними видання, глава НАТО підтвердив підтримку альянсом можливого членства України, а міністр оборони США Ллойд Остін запевнив Київ у підтримці союзників "стільки, скільки буде потрібно".