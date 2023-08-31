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Верещук: Майже 180 тисяч ВПО отримують допомогу помилково

01.09.2023 / 15:23
Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що в Україні на сьогодні 2,6 млн людей отримують допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), при цьому майже 180 тисячам з них вона виплачується помилково.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

За словами Верещук, необхідно "навести лад й усправедливити" такі виплати.

Вона зазначила, що з 1 вересня частина ВПО вже не будуть отримувати кошти від держави. Це, зокрема, ті, хто не має офіційного статусу ВПО, люди, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин або повернулися до постійного місця проживання. Також не буде виплат тим, хто нещодавно зробив дорогі покупки, наприклад, придбав новий автомобіль, будинок або квартиру.

Разом з тим, майже 10 тисяч осіб значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, але на них і далі отримують виплати. Також зафіксовано майже 60 тис. випадків, коли двоє членів сім'ї, наприклад і батько, і мати, подали на виплати для одних й тих самих дітей.

"Всі ці помилки будуть виправлені", - заявила Верещук.

Верещук, ВПО
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