Як обрати годинники на руку?

При стрімкому розвитку сучасних технологій та прогресу популярність не втрачає такий аксесуар, як годинник на руку. Предмет, який підкреслює стиль, індивідуальність та надає впевненості їх носію. Чоловіки та жінки, незалежно від їх статусу в суспільстві, прагнуть обрати годинник, який зможе підкреслити саме їх образ.

Механізм годинника на руку

Обираючи годинники на руку необхідно звернути увагу не лише на їх зовнішній вигляд та колір, а також на його механізм, від якого залежить тривалість роботи годинника. Виділяють два основні види:

Механічний. Це вид ще розділяють на два підвиди: з автопідзаводом та ручним підзаводом. Механізм працює за допомогою пружини, яка своєю дією рухає деталі, які в свою чергу впливають на рух стрілок. На роботу «механіки» впливають вологість та тиск. З самого початку їх заводять на 35-40 оборотів. Якщо завести їх повністю, вони безпомилково можуть працювати 36-40 годин. Популярні серед любителів класики.

Кварцовий. Може мати стрілочний та рідкокристалічний дисплей. Має живлення від автокварцу та екодрайву. Такий механізм працює від батарейки і може бути оснащений додатковими функціями. Головна їх відмінна риса від механічних – їх не треба підводити, але при цьому вони слугують менше, ніж механічні. Такі годинники обирають в більшості випадків для практичності.

Тобто, якщо годинник обирається для підкреслення статусу, перевагу віддають механічним, а якщо потрібен більш практичний і для повсякденного використання, можна сміливо обирати кварцовий механізм.

Матеріали корпусу та їх відмінність

Навіть при правильному виборі механізму годинника, важливим питанням залишається вибір матеріалу, з якого виконано його корпус. Виконані з пластику сучасні годинники чудово можуть поєднуватись з різними стилями одягу, але часто використовують саме пластик у виготовленні спортивних моделей.

Види зі сталі в ціні будуть вище, ніж із пластику, але довше зберігають привабливість і не викликають алергії.

Корпуси із титану частіше виконують в сірих, матових відтінках, вони легші по вазі від сталевих, але не менш міцні.

Керамічний корпус подарує годиннику витонченість та захистить його від подряпин. Чудово витримує високу температуру. Але з керамічним корпусом не рекомендується займатись спортом, так як він може тріснути від удару чи через падіння.

Золоті моделі завжди будуть в моді і завжди підкреслять статус власника. Використовують для виготовлення золото не в чистому вигляді, а з домішками інших металів.