Професійна гігієна ротової порожнини: чистка зубів

Регулярна гігієна ротової порожнини, відсутність шкідливих звичок – необхідні, але не достатні умови для гарної усмішки. Повністю видалити наліт у домашніх умовах не вдасться. Поступово накопичуючись на емалі, наліт перетворюється на зубний камінь. Тверді відкладення руйнують емаль, між яснами та зубами накопичуються мікроби. Професійне чищення зубів ефективно розв'язує проблему видалення нальоту.

Навіщо потрібна процедура?

Професійна чистка зубів від каменю – це процедура видалення нальоту та каміння з емалі зубів та відкладень у ясенних кишенях. Маніпуляція вирішує такі завдання:

видалення відкладень у важкодоступних місцях;

усунення пігментації емалі;

полірування та зміцнення емалі внаслідок фінальної мінералізації;

видалення нальоту курця.

Професійне чищення є підготовчим етапом для проведення інших стоматологічних процедур: протезування, встановлення імплантів, брекетів.

Техніки професійного чищення зубів

У сучасній стоматології використовуються такі методики професійного чищення зубів:

ультразвуком. Очищення поверхні зубів провадиться ультразвуковим сканером. Наліт усувається впливом УЗ-хвиль та води. Спосіб безпечний для організму, здебільшого проводиться без знеболювання. Місцева анестезія виробляється за підвищеної чутливості зубів;

апаратне чищення Air Flow. На зуби під тиском розпорошується суміш води, повітря та абразивних кристалів, внаслідок чого видаляються відкладення з поверхні емалі та міжзубних проміжків. Технологія не прибирає твердого зубного каміння, тому Air Flow використовується в комплексі з іншими методами;

механічне видалення нальоту. Попри появу апаратних способів стоматологи повністю не відмовилися від механічних маніпуляцій, ефективних при великій кількості твердих відкладень;

комбінований спосіб, при якому використовується ультразвук та ручний скейлінг.

Переважний варіант професійного чищення визначає лікар після огляду. Процедури мають щадний вплив на зубну емаль, ефект зберігається від 3 до 6 місяців.

Як проводиться кабінетна процедура?

Чищення починається з огляду ротової порожнини. Лікар може показати пацієнту місця інтенсивного скупчення нальоту, відповісти на всі питання. Подальші етапи:

чищення за обраною методикою;

полірування емалі;

фторування або ремінералізація.

Процедура дає комплексний ефект: гарну усмішку, гладку емаль, свіже дихання, знезараження ротової порожнини. Тривалість 40-60 хвилин.

Після чищення не рекомендується деякий час вживати продукти, що містять яскраві пігменти.

Як часто треба робити професійне чищення зубів?

Стоматологи рекомендують проводити чищення кожні пів року. Така періодичність є ефективною профілактикою карієсу.