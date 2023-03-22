Покупайте детям настольные игры: главные преимущества полезных развлечений

Большинство родителей проводит недостаточное количество времени с детьми. Эти короткие взаимодействия ограничиваются контролем выполнения домашнего задания и обсуждением бытовых потребностей. Однако традиция совместного отдыха за настольной игрой в субботний вечер способна легко изменить ситуацию. Время, проведенное в кругу семьи, поможет укрепить межличностные отношения и подарит новые эмоции. Настольная игра для детей – это мощный инструмент развития одновременно нескольких сфер.

Раннее обучение через игровой процесс

«Настолки» – простой способ научиться многим базовым вещам, таким как умение различать цвета. Некоторые игры развивают зрительно-моторную координацию и ловкость. Кроме того, польза такого времяпрепровождения состоит в тренировке терпения у детей, учит необходимости соблюдать правила, что может понадобиться в будущем.

Развитие мозга и мышление в процессе игры

Через игровой процесс дети учатся разрабатывать стратегии и организовывать их выполнение. Они получают навыки принятия решений, начинают осознавать собственные ошибки и их последствия. «Настолки» полезны для детей любого возраста и даже подростков. Они способствуют развитию лобных долей мозга.

Секретный способ мотивировать малыша к обучению

Часто дети не любят читать, неохотно учатся счету, имеют ограниченный словарный запас. Если классические подходы к обучению не дают желаемого результата, можно подобрать соответствующую игру. Во многих из них игрокам приходится запоминать некоторый объем информации, писать, читать и считать. Детей мотивирует желание разобраться в интересном игровом процессе и победить, поэтому обучение происходит без принуждения.

Развитие внимания у детей

Нередко малышам сложно сконцентрироваться на чем-то одном. На уроках они могут засматриваться в окно, а во время выполнения домашнего задания отвлекаются на посторонний шум. Это приводит к снижению успеваемости и вредит процессу обучения. «Настолки», в которых важно следить за игровым процессом, покажут детям важность концентрации внимания и помогут развить этот полезный навык.

Навыки преодоления жизненных трудностей

Игровой процесс показывает, что удача может сопутствовать какому-то из его участников, а может и резко отвернуться. Это учит детвору спокойнее относиться ко взлетам и падениям и заранее предвидеть лучшие и худшие расклады. Родители могут похвалить свое чадо даже в случае неудачи. Например, отметить его спокойствие и выдержку.

Игры – способ обрести взаимопонимание в семье

Часто родители не понимают своих детей, не разделяют их тревоги и переживания. Отчасти причиной тому является недостаток общения, когда свое свободное время мы предпочитаем проводить в виртуальном мире, а не в реальном. Научитесь развлекаться без голубого экрана гаджетов, впустив в свою жизнь настольные игры. Они подарят вам часы веселого общения, научат взаимопониманию и помогут укрепить связь между поколениями.

Источник: сайт rozum.com.ua