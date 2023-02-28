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Зарядная станция или генератор: собрали «за» и «против»

03.03.2023 / 01:47
Зарядная станция или генератор: собрали «за» и «против»
Война кардинально изменила потребности украинцев. Если раньше мало кто задумывался о том, что электричество есть всегда, теперь это ценный ресурс, которого бывает очень мало.

Война кардинально изменила потребности украинцев. Если раньше мало кто задумывался о том, что электричество есть всегда, теперь это ценный ресурс, которого бывает очень мало. Обеспечить свой дом энергией и «продержатся» на время аварийных или плановых отключений можно разными способами, но есть два популярных — зарядная станция и генератор. Рассказываем, в чем различия и что лучше выбрать.

Чем отличается зарядная станция от генератора

Оба устройства выполняют одну функцию — питают электроприборы. Но принцип работы у них разный. Генератор преобразует механическую энергию в электрическую. Принцип работы прост — есть вращательный проводник, он находится между двумя магнитами. Во время вращения образуется электромагнитная индукция, электричество подается на подключенные устройства. Бензин или дизель — топливо двигателя, вращающего проводник.

Чтобы понять, как работает зарядная станция, можно представить повербанк с аккумуляторами большей мощности. Такое оборудование не генерирует энергию, а накапливает путем зарядки и передает на подключенные устройства. Рассмотрим, какими преимуществами обладает зарядная станция:

  1. Простая и безопасная эксплуатация. У генератора больше требований к установке и запуску. Например, нельзя держать оборудование в закрытых помещениях — вредные испарения опасны для человека, есть случаи, когда техника взрывалась при таких условиях эксплуатации. А протянуть кабель с улицы на 5 этаж будет проблематично. Зарядную станцию можно использовать в помещении, как обычный повербанк.
  2. Энергоэффективность. КПД у генераторов ниже, у продвинутых моделей это примерно 80%. Большинство вариантов обладают показателем в 60-70%. Причина в преобразовании одного вида энергии в другую. Добавить сюда длинный кабель, тянущийся из улицы в помещение и смело можно отнять еще 5-10%. Потери накопленной энергии у зарядной станции могут составить 2-3%.
  3. Экономичность. Можно заказать станцию исходя из потребностей. Есть модели с внушительным аккумулятором до 36 кВтч, которая запитает дом со всеми электроприборами, есть небольшие конфигурации для зарядки ноутбука, телефона и роутера мощностью 210 Втч. Генератор вырабатывает от 1 до 16 кВт в час, если не использовать устройство по максимуму, расходуя всю выработанную энергию, вы потеряете деньги.

Зарядная станция портативная, ее можно взять с собой куда угодно — вес популярных моделей в пределах 3,5-5 кг, в то время как самый легкий генератор весит 8 кг, а вес большинства устройств начинается от 15 кг.

Если докупить к зарядной станции солнечные панели, можно решить проблему с отсутствием электричества долгое время. При этом, сама зарядка будет бесплатной, в то время как топливо для генератора необходимо покупать.

Выводы

Нельзя сказать что станция может полностью заменить генератор. Ситуации бывают разные, и в некоторых случаях залить топливо и запитать систему быстрее и проще. Особенно, если необходимо подзарядиться при низких температурах. Но в большинстве сценариев зарядная станция выгоднее и удобнее.

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