«Сходити чи замовити?»: чи можуть продукти з доставки зрівнятися з продуктами із супермаркету

Чим більше людина приділяє часу своєму саморозвитку та сім'ї, тим менше в неї бажання займатися побутовим справам. Ходити по супермаркетам, стояти у великих чергах і нести додому важкі сумки – вже неактуально. З розвитком онлайн-торгівлі більша частина продуктових торгових мереж перейшла на систему продажу провізії через Інтернет. Для того щоб скористатися доставкою їжі із супермаркету, вам потрібен лише смартфон або комп’ютер. Весь процес замовлення відбувається через екран гаджета, який підключений до мережі Інтернет. Ті ж самі товари з тою ж ціною, однак вам не потрібно відриватись від своїх особистих турбот. Все, що вам необхідно, – зайти на сайт магазину онлайн продуктів та почати збирати ваш віртуальний кошик.

Переваги замовлення їжі онлайн



Основним критерієм вибору онлайн-шопінгу, згідно з результатами опитування постійних клієнтів, є економія часу. Адже похід до стаціонарного маркету займає мінімум годину. Чому вигідно замовляти товари онлайн? Відповіддю на це є основні переваги онлайн-шопінгу:

більше вільного часу;

вибір товарів не виходячи з дому;

відсутність обмежень по вазі замовлення;

можливість вибрати будь-який магазин;

доставка у зручний для вас час;

кур’єрська доставка до дверей;

тільки свіжі продукти;

оплата двома способами;

підтримка співробітників онлайн-маркету.

Таким чином, ви маєте змогу оцінити не тільки свіжість та якість продукції, а й кур'єрську доставку. За допомогою служби доставки товарів ви отримаєте свої харчову та побутову продукцію в належному стані та з відмінним терміном придатності.

Різниця продуктів з оффлайн маркетом відсутня. Провізія продається та ж сама, просто з онлайн-функцією. У вас немає потреби виходити з дому. Сайт не робить націнок на продукцію, тому ви не переплачуєте за вибрану позицію.

Якщо у вас виникають питання щодо функціонала онлайн-платформи, можете скористатися чат-ботом “Підтримка”, що знаходиться у нижньому правому кутку сайту. Якщо вам зручніше зателефонувати, шукайте контактний номер на головній сторінці зверху.

Як зробити замовлення?



Сайт є максимально простим і зручним. У вас не виникнуть складнощів під час користування платформою. Для того щоб зрозуміти, як замовити продукти додому, потрібно виконати простий алгоритм дій:</p>

вибрати супермаркет;

ввести свій контактний номер телефону;

зареєструватися;

сформувати віртуальний кошик;

вказати адресу та час;

обрати спосіб оплати;

оформити замовлення.

Після виконання всіх етапів продуктового онлайн-шопінгу, співробітник онлайн-маркету зателефонує вам для підтвердження та уточнення деталей замовлення. Завантажте додаток на свій смартфон, і ваш улюблений сервіс буде завжди поруч. Не зволікайте, заходьте на наш сайт і замовляйте тільки свіжу та смачну їжу для своєї родини.