Почему можно питаться суши на регулярной основе

В течение последнего десятилетия меню многих ресторанов пополнилось блюдами азиатской кухни. Все больше гурманов включают в свой ежедневный рацион суши и роллы, не задумываясь о вреде, пользе или калорийности. В представленной статье вы узнаете, можно ли питаться японскими блюдами на регулярной основе и можно ли из них составить полезное меню на каждый день. Заказать классические или веганские роллы https://rocosushi.com/ru/menu/vegan-rolly, приготовленные из натуральных ингредиентов по авторским рецептам, можно в ресторанах ROCO Sushi.

Можно ли есть суши и роллы каждый день

Для нормального функционирования организму ежедневно нужен белок, углеводы, полезные жирные кислоты, витамины, минералы и множество других компонентов. Ученые выяснили, что большая часть из них содержится в морской рыбе, которая преобладает в меню жителей Японии. В местных ресторанах представлен большой выбор блюд из лосося, форели, тунца и морепродуктов. Соответственно, если кушать роллы и суши ежедневно, можно обогатить витаминно-минеральный состав своего рациона.

Японские горячие блюда и закуски подходят как здоровым людям, так и тем, кому врач назначил специальную диету. Но прежде чем начать есть их каждый день, нужно запомнить, что:

сырую рыбу следует покупать в проверенных местах, где ее хранят и готовят в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;

к сырым морепродуктам всегда должна идти приправа васаби, которая уничтожает микробов и паразитов;

в готовке нужно использовать только свежие продукты;

в зависимости от набора ингредиентов, суши и роллы могут содержать не меньше калорий, чем бургеры или пицца.

Если цель диеты — похудение, то в ежедневный рацион лучше включать суши и роллы на основе слабосоленой рыбы и без сливочного сыра. Сушефы ROCO Sushi также разработали рецепты веганских роллов. Калорийность одной порции из восьми кусочков составляет 397 ккал, при этом она насыщает организм белком, полезными жирами, витаминами и минералами.

Особенности суши-диеты

Японцы считаются самой здоровой нацией в мире. Ученые объясняют это тем, что в их ежедневном рационе преобладает рис, морская рыба и другие морепродукты, богатые полезными жирными кислотами, витаминами и минералами. Однако это не значит, что при потреблении азиатских блюд не нужно проявлять осторожность и умеренность. Прежде чем сесть на японскую диету, нужно изучить особенности основных ингредиентов.

Основой большинства блюд является сырая рыба. Ее употребление противопоказано беременным и детям. Да и остальным также нужно быть осторожными, так как сырая рыба — потенциальный источник микроорганизмов и паразитов. Поэтому во время готовки нужно использовать продукт, свежесть и безопасность которого не вызывают опасений. Помимо этого, пригодится приправа васаби, которая обладает противопаразитарным и противовоспалительным действием.

Людям, сидящим на японской диете, лучше отдавать предпочтение низкокалорийным блюдам, но дополнительно включать в меню:

мисо-суп с лососем и креветками;

суп йоки с пастой том-ям;

салат из водорослей хияши и пр.

Несмотря на то, что суши и роллы содержат относительно небольшое количество калорий, нужно следить за размером порций. Как правило, гурманы чаще заказывают сеты, калорийность которых намного выше. При этом из-за большого количества риса они быстро утоляют голод, но чувство насыщения пропадает спустя час.

Выводы

Так, основу японской кухни составляют блюда из натуральных продуктов, не проходящих сложную термическую обработку и не предназначенных для длительного хранения. Поэтому она имеет право считаться одной из самых полезных в мире. Однако любителю суши и роллов все равно лучше соблюдать умеренность. И если он решил включить их в свой ежедневный рацион, нужно следить за размером и калорийностью порций. Еще лучше заказывать любимые блюда и закуски в специализированных заведениях, где соблюдаются санитарно-гигиенические требования и используются свежие ингредиенты. В их число входят рестораны ROCO Sushi, где за технологическим процессом и работой поваров позволяет следить открытая кухня.