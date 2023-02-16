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ТОП-5 сережек, которые должны быть у каждой женщины

16.02.2023 / 20:56
ТОП-5 сережек, которые должны быть у каждой женщины
Создание гардероба для ювелирных украшений - это непрерывный процесс на всю жизнь, который должен быть медленным и неуклонным. Точно так же, как и в вашем шкафу, вам понадобятся основные элементы в каждой категории украшений. Если говорить о сережках, то несмотря на обилие их видов, в шкатулке достаточно иметь пять основных вариантов.

Создание гардероба для ювелирных украшений — это непрерывный процесс на всю жизнь, который должен быть медленным и неуклонным. Точно так же, как и в вашем шкафу, вам понадобятся основные элементы в каждой категории украшений. Если говорить о  сережках, то несмотря на обилие их видов, в шкатулке достаточно иметь пять основных вариантов.

Так что, прежде чем отправиться покупать золотые серьги Minimal, определитесь, какие модели вам нужны в первую очередь.

Бриллиантовые пусеты: классика

Первая пара серег, которую стоит рассмотреть, — это гвоздики с бриллиантами или прочными драгоценными камнями, которые можно носить каждый день, например, сапфирами. Покупая пусеты, ищите то, что вы сможете удобно носить днем ​​и ночью, на йоге, на официальном мероприятии и даже во время сна. Что касается размера или веса таких гвоздиков, то они не имеют значения. Такие серьги украсят ваш образ независимо от размера.

Жемчужные гвоздики: изящество

Украшения из этого органического материала должны быть у каждой женщины. Мало того, что жемчуг сейчас в моде, пара жемчужных гвоздиков — это серьги, которые вы сможете носить вечно. Независимо от размера, такие пусеты будут ярким акцентом на ушах. 

В отличие от классических гвоздиков, жемчужные серьги не получится надевать и носить постоянно. Жемчуг — очень мягкий материал, который очень восприимчив к повреждениям и царапинам, поэтому вы должны обязательно заботиться о нем, чтобы он служил вечно. 

Золотые кольца: стиль

Еще одна пара сережек, которую должна иметь в своем ювелирном гардеробе каждая женщина, – это кольца из драгоценных металлов. Эти серьги должны быть чем-то, что вы можете удобно носить каждый день, но вы также можете надеть их на особое мероприятие. Кольца — это ювелирное украшение, которое часто меняется в зависимости от тенденций, но классические модели из золота всегда актуальны.

Подвески: красота и роскошь

Следующая категория — это подвески. Это модный тип сережек, которые можно выбрать, как на каждый день, так и для особых случаев. Обычно это модели из белого или желтого золота, инкрустированные драгоценными камнями или кристаллами. Среди разнообразия подвесок стоит выбирать серьги достаточно интересные, но не слишком причудливые.  

Эффектные гвоздики: оригинальность

Последний тип серег — это эффектные гвоздики. Серьги, соответствующие этой категории, вызывают чуть больший интерес, чем традиционные пусеты с одним камнем. Это более массивные модели с роскошным декором, которые бросаются в глаза.

Собрав эту коллекцию, вы сможете всегда выглядеть стильно и роскошно, привлекая внимание к своему образу.

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