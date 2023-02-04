Алмазні картини в інтер'єрі, як правильно використовувати

Алмазна мозаїка — мистецтво, яке не так давно з'явилася серед поціновувачів рукоділля і дуже швидко стало популярним хобі серед творчих особистостей. Результат роботи виглядає як вишивка, проте нитки та голки не використовуються при створенні даних картин. У набір входять стрази, основа з клейкою поверхнею на яку кріпляться «алмазні розсипи», лоток, зручний пінцет і стилос. Процес захоплює, та потребує чималої концентрації. Сьогодні придбати набір можна як на просторах інтернету, так і у магазинах рукоділля.

Алмазна мозаїка складається з маленьких яскравих та блискучих акрилових стразів, які у висновку складають картину, що переливається та блистить на сонці, створюючи дивовижну атмосферу в кімнаті. Виглядає алмазна мозаїка вельми привабливо, але не кожен інтер'єр може виглядати класно з такою творчістю. Буває що сама картина дуже гарна, кольори співпадають з інтер’єрними, а розмістивши алмазну картину в приміщенні, ви помічаєте, що вона не пасує до нього. Що робити для того, щоб діамантова вишивка стала гармонійною частиною оформлення будинку.

Де краще розмістити алмазну вишивку

Класика жанру, звичайно ж, розміщення картини на стіні. Але вишивка зі страз буде доречна і на тумбочці, на книжковій полиці, на відкритій полиці шафи, чи деінде.

Дисгармонію добре вирівнюють елементи елементи декору. Якщо картину вже ні чим не доповнити, то затишний куточок доповнити вазою з очеретом, соняшниками, бамбуком чи декоративними статуетками — це легко.

Картини великих розмірів можна сміливо ставити на підлогу, але місце має бути доволі просторим, з достатньою кількістю повітря навколо.

Картини в інтер’єрі здатна надати будинку особливого затишку та неповторності, унікальності, з алмазною вишивкою простір заграє новими фарбами. Підкреслити дизайн, чи надати індивідуальності кімнаті легко зможе картина, викладена акриловими стразами. Робота може поєднуватися з іншими елементами декору чи полотнами, якщо дотримано загальної тематики і кольори гармонують між собою.

Підберіть правильну рамку

Якщо картина за своїм сюжетом та палітрою відповідає дизайну кімнати, може буде достатнім змінити рамку, яка б повторювала ідею інтер'єру, а може робота краще виглядає взагалі без рамки, або з тонкою прозорою, майже невидимою. Ефектно можуть виглядати картини у стильних багетах за склом.

Буває і так, що одна картина алмазної мозаїки губиться в інтер’єрі, а декілька — покращують вигляд приміщення в декілька раз. Наприклад, три великі картини, які розміщені в ряд, цей прийом можна використати будь-де: в спальні, вітальні, у дитячій кімнаті тощо. Взагалі-то, може і не бути якоїсь загальної ідеї, як має виглядати картина в кімнаті, головне, щоб вона була на ваш смак.

Алмазна мозаїка не вицвітає з часом, а стрази надають картині певної фактури та рельєфу. Це робить алмазні картини максимально реалістичними.

Не варто забувати про тематику картин

Тематика картини має співпадати з кімнатою, наприклад, в бізнес-кабінеті навряд чи буде гарно виглядати картина з дітлахами чи героями мультфільмів.

Для кухні підходять квіткові композиції, натюрморти, якщо кухня в стилі мінімалізм — абстракції, геометрія. Кімната передпокою також гарно виглядає з геометричними фігурами, узорами, усілякими абстракціями. У вітальні можна зазвичай розміщувати будь-які сюжети, головне, аби вони вписувалися у загальний дизайн.

Квіти підходять для більшості кімнат та приміщень, дотримуйтесь лише кольорової гармонії, та відповідності геометричної. Інколи можна навіть придбати готові роботи, якщо у вас не виникає бажання створювати композицію власноруч.

Як створюється шедевр

Картини зі стразів створюються за допомогою викладання мозаїки. Стрази приклеюються на липкий шар зі схемою, яка створена професійними художниками. Для цього хобі вам знадобиться лише посидючість та час, який зазвичай спливає досить швидко. Численні пропозиції в інтернет-магазинах дозволяють вибрати набір з будь-яким зображенням. Дотримуйтесь інструкції, яка є у кожному комплекті, починайте з невеличких картин та маленьких ділянок. Створену роботу сміливо вішайте на видне місце у вибраній кімнаті, і вона буде там основною родзинкою. Діамантові картини оживляють дизайн та радують око дуже довго.