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Нужен ли в квартире фильтр для воды

01.02.2023 / 22:54
Нужен ли в квартире фильтр для воды
Состав воды из-под крана в разных областях Украины значительно отличается. Есть универсальные фильтры, которые справляются со всеми видами загрязнений. Но если в воде преобладает конкретная примесь, нужно устанавливать соответствующий очиститель.

Состав воды из-под крана в разных областях Украины значительно отличается. Есть универсальные фильтры, которые справляются со всеми видами загрязнений. Но если в воде преобладает конкретная примесь, нужно устанавливать соответствующий очиститель. В идеале лучше отнести пробу воды в лабораторию, чтобы получить развернутый анализ состава. Но это не всегда доступно и целесообразно. По органолептическим свойствам можно понять, насколько и чем загрязнена вода. И в зависимости от этого принимать решение об установке фильтра.

Как определить качество воды

Наберите жидкость из-под крана в стеклянный стакан. Чистая вода должна быть прозрачной и без посторонних запахов. Если она мутная, с привкусом, источает неприятный аромат, то в ней есть примеси. В воде могут содержаться такие загрязняющие вещества:

  1. Железо: придает коричневый оттенок, кисловатый запах. При отстаивании выпадает бурый осадок.
  2. Сероводород: вода источает аромат тухлых яиц или гнили, он усиливается при нагревании.
  3. Твердые примеси (песок, глина): делают воду мутной, спустя время выпадает коричневый осадок.
  4. Хлор: придает жидкости характерный запах, а после душа или ванны сильно сохнет кожа.
  5. Соли жесткости: на чайнике образуется накипь, моющие средства плохо пенятся, на посуде после высыхания остаются белые разводы или пятна.

Если хоть один из пунктов характеризует вашу воду из-под крана, нужно ее очищать. С этой задачей хорошо справляется фильтр, главное — правильно его выбрать.

Системы водоочистки для квартиры

Качественнее всего свои функции выполняют магистральные, многоступенчатые фильтры и системы обратного осмоса, которые устанавливаются на трубы. Они задерживают все виды загрязнений, и очищают воду до нужного уровня. В зависимости от ее состава в проточные очистители устанавливают такие картриджи, которые не пропускают конкретный поллютант.

Многоступенчатые фильтры удаляют 99% примесей, но стоят довольно дорого. Покупка оправдывает себя, если вода сильно загрязнена, и семья большая. Когда концентрация примесей невысокая, или вы хотите избавиться от одного конкретного поллютанта, выручит фильтр-кувшин для воды. Его преимущества:

  • простая конструкция, не требующая монтажа в водопроводную систему;
  • доступная цена;
  • качество очистки воды до 98%;
  • высокая мобильность: кувшин можно переносить в любое место;
  • доступность картриджей: они продаются почти в каждом крупном супермаркете;
  • стильный дизайн.

От пользователей требуется вовремя менять кассету для фильтра — раз в 2-3 месяца. Чем больше расход, тем чаще нужно устанавливать новый картридж. За один заход кувшины очищают от 2 до 5 л воды, и процесс довольно медленный. Для кого-то это недостаток, но вышеперечисленные плюсы нивелируют его. В результате вы получите чистую, приятную на вкус воду, которую можно смело пить в сыром виде взрослым и детям.

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