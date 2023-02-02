Топ-5 вещей из льна, которые можно связать для домашнего интерьера

Льняная нитка https://vdala-pryazha.com/ru/lon-100-i-sumishi/, предназначенная для вязания крючком или спицами, пригодится не только для изготовления одежды. Мастерицы, которые занимаются вязанием, с удовольствием используют лен для создания оригинальных вязаных комплектов и мелочей, создающих уют, а также изготовления предметов для декора интерьера.

Классификация и характеристики льняной пряжи

Процесс изготовления льняной нитки для вязания спицами и крючком занимает длительное время. Прежде чем использовать натуральное сырье в производстве, его сушат, а затем размачивают и растирают до кожицы. Пряжу из льна получают при помощи специальной чесальной машины, использование которой позволяет разобрать стебли на тонкие волоски. Ниточки прочесывают при помощи специального прибора, а затем свивают в одну тонкую нить.

Главными свойствами льняной пряжи и изделий из нее можно назвать гигиеничность и гипоаллергенность. Натуральные волокна, которые используются производителями при изготовлении основы, проходят сложную обработку, прежде чем станут привычными для мастериц нитками.

В зависимости от типа всю льняную пряжу можно условно классифицировать по:

Количеству нитей. Сегодня можно купить пряжу, состоящую из одной нити или из нескольких перекрученных между собой. Типу. Производители выпускают льняную нитку в мотках и на бобинах эти связано со свойствами материала, который из-за хрупкости нельзя хранить в пасмах. Цвету. Несмотря на то, что лен довольно сложно поддается окрашиванию, современные технологии позволяют выпускать пряжу не только в натуральном сером оттенке, но и делать нитки ярких цветов.

Натуральная льняная нить имеет ряд недостатков, среди которых одним из главных является низкая эластичность. Именно поэтому полотно, связанное из пряжи без примесей, получается грубым на ощупь. При добавлении волокон бамбука, хлопка или вискозы, вязаные изделия приобретает новые свойства. Полотно с бамбуковой нитью или вискозой получается блестящим и легким. Изделия из нити, состоявшей из хлопка и льна, отличает приятная структура.

Вещи, связанные из натурального льна, сильно мнутся. Но при добавлении нитей искусственного происхождения или же волокон бамбука или хлопка, нитка приобретает большую устойчивость к механическому воздействию.

Топ-5 вещей из льна

Из льняной нитки можно связать множество полезных вещей для дома. Но самыми популярными среди них всех являются:

Подушки. Шторы. Скатерти. Салфетки на стол. Покрывала (пледы).

Связать интерьерную подушку из льняной нити можно как крючком, так и спицами. Что касается штор, то наиболее выгодно смотрятся модели сеточкой или сеточкой с орнаментом. Льняные скатерти и салфетки для стола легко преобразят внутреннее убранство и очень уместны будут в домах, оформленных в стиле прованс. Легкие летние покрывала станут настоящей находкой в жаркие дни.

Качество домашнего текстиля во многом зависит от правильности подбора инструментов и материалов. Мастерицы советуют для вязания из тонкой пряжи использовать спицы 2,5 мм или крючок 1,25–1,75 мм. Используют тонкую льняную нитку для изготовления ажурных элементов. Из пряжи можно изготовить не только интерьерные мелочи, создающие уют в доме, но и связать оригинальный ажурный зонт, перчатки, украшения для невест, а также оригинальные аксессуары для фотосессии.

Изделия из нити средней толщины вяжут спицами 3-3,5 мм или же используют крючок с маркировкой № 2-3,5. Из пряжи такого типа получаются оригинальные наволочки, комплекты и кармашки для мелочей.

Толстая льняная нитка подойдет для вязания покрывал, состоящих из фрагментов. Многообразие цветов позволит создать оригинальные изделия для украшения интерьера простым чередованием квадратиков разного оттенка.

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