Варильні поверхні газові 2 конфорки

На чому краще готувати: на газу чи електриці? Дешевше виявляється на газу. Вмикається конфорка просто, підігрів починається з перших секунд, після завершення термопроцесу готова їжа не пригорить і не пристане до посуду.

Що можна робити на маленькому та великому пальниках

Варильні поверхні 2 газові конфорки є повнофункціональними. Одна конфорка приблизно використовує до 2,5 кВт потужності. Розмір полум'я виставляється таким, щоб не виходив за межі днища посуду.

Користуючись посудом різного діаметру, правильно вибирайте діаметр конфорки. Маленька підходить для 0,5-1,5-літрового ковшика, мініатюрної каструлі, в якій зазвичай готують їжу дитині, турки для кави. Невеликого вогню достатньо для того, щоб розтопити вершкове масло, шоколад, залишити «доходити до готовності» крупу або молочну кашу.

Велика конфорка розрахована на смаження м'яса, риби, тушкування овочів, приготування оладок, млинців, пиріжків. Вона забезпечує швидке закипання води, згодиться для варіння джему, консервації, допоможе приготувати велику порцію їжі.

Тонкощі монтажу

Для техніки, що вбудовується, потрібен відповідний отвір, тому спочатку визначаємо її майбутнє розташування, потім креслимо контури на стільниці будівельним олівцем.

• Акуратний виріз робить фрезер. Також допускається застосування лобзика або дриля.

• Працювати інструментом потрібно з внутрішньої сторони шафки.

• Дрилем слід зробити безліч отворів за проведеним контуром стільниці. Вони повинні нашаровуватись один на одного, щоб вирізана частина змогла відокремитися від основної.

• Зона вирізу обробляється силіконом, щоб не допустити потрапляння всередину вологи.

Матеріал виготовлення поверхні

У продажу в Україні можна зустріти продукцію з:

- алюмінію (недорогі вироби);

- сталі-нержавійки;

- металу, вкритого емаллю;

- склокераміки.

У процесі використання дозволяється ставити посуд об'ємом до 6 л, а загальне навантаження на панель не повинно перевищувати 12 кг.

Тим, хто боїться обпектися газом або непокоїться за своїх непосидючих малюків, пропонується інноваційна модель «газ під склом». Основу складає склокерамічна панель, а подача носія здійснюється у середині неї. Щоб запобігти вмиканню конфорок дитячими пальчиками, керуючі елементи роблять втопленими.

Вартість варильних газових поверхонь у магазині виробника VENTOLUX починається від 3500 грн.. Наші менеджери готові допомогти у виборі варильної газової поверхні на 2 конфорки.