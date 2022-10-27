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ТОП-3 трендовых женских свитшота

01.11.2022 / 14:43
ТОП-3 трендовых женских свитшота
Свитшоты настолько органично вошли в моду, что их можно использовать в комплектах одежды разных стилей. Спортивный свитер одинаково уместно смотрится с джинсами на улице или с брюками в офисе. Фактически это незаменимый предмет гардероба - обязательно следует купить свитшот, если вы цените комфорт и стиль. На intertop.ua можно найти около тысячи моделей для девушек.

Свитшоты настолько органично вошли в моду, что их можно использовать в комплектах одежды разных стилей. Спортивный свитер одинаково уместно смотрится с джинсами на улице или с брюками в офисе. Фактически это незаменимый предмет гардероба — обязательно следует купить свитшот, если вы цените комфорт и стиль. На intertop.ua можно найти около тысячи моделей для девушек.

Укороченный фасон свитшота

Тренд на короткие топы и кофты до сих пор остается на пике популярности. Укороченный свитшот обычно носят с низом с завышенной талией. Подойдут джинсы бойфренды или мом, будет отлично смотреться и со спортивными штанами. Добавить сюда можно высокие ботинки или же массивные футуристические кроссовки.  Вы будете выглядеть великолепно!

Короткие свитшоты предлагают бренды Gepur, Trendyol, PUMA, NIKE и другие. Укороченные модели представлены во всех размерах. Девушкам plus size тоже есть что носить этой зимой.

Главный тренд — оттенок

Среди всех дизайнов можете выбирать однотонные модели. Свитшоты ярких или нетипичных цветов сами по себе могут стать изюминкой образа. Хотя в последних сезонах делают акцент на унисекс. Популярны нейтральные коричневый, серый и черный цвета. В таких свитшотах вы будете стильно выглядеть в любом образе.

В 2023 году трендовыми оттенками по версии Pantone станут:

  • насыщенный оранжевый;
  • фиалковый;
  • горчичный;
  • яркий розовый;
  • травяной.

Во многом оттенки спокойные. Кофейно-карамельный, приглушенный синий тоже будут в тренде. Уже сейчас можно купить стильный и яркий свитшот, чтобы оставаться модными этой осенью. Свитшоты в таких тонах можно выбрать у Puma, Promin, Colin’s и других современных брендов.

Свитшоты с надписями не выходят из моды

Завсегдатай модных показов — свитшот с надписями. Использовать его можно в основном в повседневном стиле, спортивном и уличном. В Интертоп найти модели с текстовым принтом можно у Braska, Koton, H&M, DeFacto.

Дизайнеры наносят надписи хаотично: одни выбирают минималистичный текст слева, другие — большой узор по центру. В любом случае выглядит это стильно. Допустимо выбирать и контрастный текст, и сливающийся с цветом фона. Мода полностью открыта к вашим экспериментам.

Закажите трендовые свитшоты для мужчин и женщин на сайте интернет магазина Intertop. Удобный фильтр на сайте поможет подобрать вам именно ту модель одежды, которую вы ищите. Товары доставляются по всей Украине.  

 

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