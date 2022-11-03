Как обустроить маленькую кухню

Реально ли, чтобы в маленькой кухне все было под рукой, а помещение визуально казалось просторным? Ведь здесь во время трапезы собирается вся семья, потому что во многих квартирах нет отдельной комнаты под столовую. Нерациональное использование пространства приводит к тому, помещение выглядит захламленным и неуютным. Поэтому недостаток квадратных метров нужно исправлять правильной планировкой.

Полезные рекомендации по обустройству маленькой кухни

Небольшая кухня – это поправимо. Если расставить мебель и технику грамотно, проблема исчезает. Делимся дельными советами.

Куда девать бытовую технику

В случае с маленькой кухонькой спасением станет встраиваемая техника. Она будет спрятана за фасадами, и в помещении не возникнет ощущение загроможденности.

Подумайте, так ли необходима вам плита с четырьмя конфорками. Если обратить внимание на варильные панели в Полтаве модели «домино», то рабочая поверхность увеличится в разы. Если вы не пользуетесь духовым шкафом, а предпочитаете мультиварку или гриль, то место духовки отдайте посудомоечной машине. Вытяжку выберите плоскую, встроенную в верхнюю секцию.

Некрупную бытовую технику лучше поставить на полку-держатель. А кухонный инвентарь располагать на подвесных рейках.

Крупногабаритный холодильник поменяйте на компактную модель: в ассортименте магазина Алло в Полтаве есть техника, которая встраивается под столешницу. Такой вариант подойдет для семей без детей. Если вам все же нужно хранить много продуктов в холодильнике, то советуем поставить его в соседнем помещении. Подходящие ниши можно найти в коридоре или прихожей.

Расставляем мебель

Чем дальше мебель от входа, тем просторнее кажется комната. Обратите внимание на Г-образные гарнитуры. Например, на встроенную кухню-студию. Такой выбор:

сделает помещение уютнее;

позволит использовать пространство с пользой.

Укомплектуйте гарнитур полками «карусель». Возьмите за правило прятать всю утварь, инструменты и мелкую бытовую технику в выдвижные, а не распашные шкафчики.

С проблемой нехватки места поможет справиться и раскладная мебель – столы и стулья. Когда вы готовите, они убираются в сторону. А когда садитесь обедать, – кухня превращается в столовую.

Интерьерные секреты

Визуальный обман – эффективный ход! Иллюзию простора создают светлые тона. Выберите мебель из легких металлоконструкций, с декором из пластмассы и глянцевой поверхностью, чтобы она «играла» солнечными бликами. Не отказывайтесь от зеркал на кухне. Хотя этот предмет интерьера будет не особо практичным, в них смогут отражаться светильники. Это также поможет придать комнате объема.

Занавески на окна темных тонов – под запретом! Вместо них используйте жалюзи или римские шторы.

Не забывайте про напольное покрытие. Если уложить керамическую плитку по диагонали, вы сразу увидите, как преобразится помещение.