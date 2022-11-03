Как выбрать SFP модуль: особенности выбора оптических трансиверов

Одним из самых распространенных устройств, для обеспечения передачи данных на большие расстояния, считается оптоволоконный трансивер, более известный под названием как SFP модуль. Такое оборудование используют в работе с коммутаторами, медиа конвертерами и сетевыми картами. Большой выбор SFP модулей ждет вас на странице https://deps.ua/katalog/sfp-wdm-cwdm-xfp-moduli.html.

Небольшие размеры модуля позволили вытеснить GBIC в работе с приложениями и стать основным для SONET, Gigabit Ethernet, Fibre Channel и других стандартов связи. Здесь же подробные описания, технические данные и консультации опытных менеджеров по подбору оборудования.

Это миниатюрное устройство не требует особых навыков для подключения и использования. На одном его конце имеется группа контактов для подключения к передающему устройству (роутеру, коммутатору), на другом конце – порт для присоединения кабеля.

Какие параметры нужно учитывать для выбора SFP модуля

Следует всегда помнить о том, что SFP модули не имеют строгой системы стандартизации и могут иметь значительные отличия, в зависимости от производителя. Это обстоятельство заставляет потребителя тщательно разбираться с особенностями модели, перед покупкой.

Тип оптических SFP модулей

DDM, DOM, RGD аббревиатуры часто пугают новичков, но не представляют особых сложностей для понимания. DDM (Digital Diagnostics Monitoring) дает возможность контролировать в режиме реального времени такие параметры, как температура, входная мощность, выходная мощность модуля SFP.

DOM (digital optical monitoring) практически повторяет возможности DDM. А вот SFP модуль RGD, созданный для промышленных предприятий, характеризуется повышенными прочностными характеристиками.

Существенные различия существуют между одномодовым SFP (SM, SMF) и многомодовым SFP (MM, MMF). Во-первых, одномодовый дороже. Во-вторых, он обеспечивает передачу данных на расстояние до 120 км. Для многомодовых речь идет о расстояниях в несколько сот метром. Преимуществом многомодовых SFP является возможность распространения нескольких мод света, неограниченная полоса пропускания и меньшие потери мощности.

Скорость передачи данных

Иногда пользователю приходится делать выбор между SFP и SFP+ модулями. SFP работает на скоростях до 4 Гбит/сек. Скорость передачи данных модулем SFP+ доходит до 10 Гбит/сек.

SFP+ имеет расширенную версию SFP28 (small form-factor pluggable 28), работающую со скоростью 25 Гбит/сек на одном канале. Для компактных модульных сетевых трансиверов используют версию QSFP+ (quad small form-factor pluggable).

Этот модуль обеспечивает работу четырех оптических каналов на скорости до10 Гбит/сек. Наибольшую эффективность в организации высокоскоростных соединений может обеспечить модуль QSFP28 (quad small form-factor pluggable 28). На его основе можно организовать четыре канала передачи данных со скоростью 25 Гбит/сек.

Дальность передачи данных

Дальность передачи данных зависит от многих факторов. Ее очень трудно рассчитать на этапе проектирования. Для проведения реальных замеров приемопередачи и тестов потребуется оборудование стоимостью в десятки тысяч долларов.

В реальной жизни компании указывают в маркировке своих изделий дальность, которая была достигнута в эксплуатации. Это гарантированная, проверенная на деле дальность. На самом деле дальность передачи данных может быть в разы больше.

Количество волокон и длина волны

В зависимости от того, какую связь необходимо организовать, используют одно или двухволоконные SFP модули. Одноволоконные модули работают в режиме симплексной связи, а двухволоконные модули работают в режиме дуплексной связи. Очевидно, что двухволоконные модули имеют два разъема.

Оптоволоконные линии передачи данных работают в достаточно узких диапазонах. Модули работают на тех же длинах волн:

850 - 1550 нм. – мультимодовые модели;

1310 – 1550 нм. – одномодовые модели;

1490/1550нм или же 1510/1570нм. – для дальней связи.

Стабильная совместная работа непарных модулей не гарантирована, даже если они совпадают по реализуемому стандарту, длине волны и количеству коннекторов. Возможны проблемы даже с совмещением двух модулей от одного производителя из разных линеек либо выпущенных в разные годы.

Что еще нужно учитывать при выборе

Главный фактор, который необходимо учитывать при выборе SFP модулей – это их совместимость с другими устройствами. За разъяснениями можно обратиться к проверенному поставщику или в специальные центры тестирования оборудования.

Обращайте внимание на внешний вид изделия. Известны случаи продажи бывших в употреблении изделий под видом новых. Такое возможно при покупке у недобросовестного продавца.

Даже очень внимательный покупатель не может заглянуть внутрь устройства. Также, у него нет возможности визуально убедиться в качестве комплектующих и монтажа. Поэтому наибольшее внимание следует уделить вопросу определения надежности продавца и наличию реальных гарантийных обязательств.