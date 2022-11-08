В Україні продовжать мобілізацію і воєнний стан (документ)

Президент Володимир Зеленський запропонував продовжити мобілізацію в Україні. Це стосується і воєнного стану.

Зазначимо, що укази опублікував нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. Натомість на сайті президента їх ще немає.

Згідно з указом Президента, строк воєнного стану та проведення загальної мобілізації планують продовжити з 21 листопада 2022 року на 90 діб, тобто до 19 лютого наступного року.



Ярослав Железняк також зауважив, що наразі воєнний стан і мобілізацію не продовжено. Це все ще етап впровадження, що складається з двох етапів:

Указ Президента. Це вже відбулося і зверху документи; Відповідні законопроєкти вносяться в Раду і голосується.

Продовження воєнного стану Увага! Другий етап ще не відбувся і відбудеться на найближчому засіданні, яке має зібратись до 20 листопада.





