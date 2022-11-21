Ремонт техніки Apple - важливі нюанси вибору сучасного СЦ

Коли техніка Apple тільки-но почала з'являтися на вітчизняному ринку, будь-яка поломка ставала для користувачів справжньою проблемою. Ремонт обходився не лише дуже дорого, а й тривав дуже довго. На щастя, ті часи давно минулоріч, проте вибір сучасного сервісу Епл все одно вимагає грамотного підходу. Щоб спростити завдання, розглянемо деякі важливі нюанси, які у цьому допоможуть.

Де виконати ремонт техніки Епл

Здавалося б, у разі поломки iPhone, iPad або, наприклад, MacBook, достатньо звернутися до офіційного сервісного центру, і проблему буде вирішено. Але насправді це не завжди гарна ідея, навіть коли пристрій ще на гарантії. Справа в тому, що в поломках найчастіше винні самі користувачі. Такі несправності, як пошкоджений корпус, розбитий дисплей або вихід з ладу електроніки через попадання вологи, гарантовано не усуваються.

Чи варто замовляти в офіційному СЦ платний ремонт техніки Apple? Кожен повинен вирішувати для себе сам, але слід враховувати, що навіть у наш час обслуговування зазвичай виконується довго, а ціна дуже висока. Але як у такому разі вибрати сервіс Епл вибрати, щоб ремонт був виконаний професійно, з чесною гарантією, але при цьому швидко та за невисокою ціною? При виборі слід керуватись деякими базовими правилами.

Сервіс Епл iFix

Насамперед вибирати слід серед компаній, які давно і успішно працюють на ринку, оскільки вони напевно дорожать своєю репутацією. При цьому слід звернути увагу на такі моменти, як:

відгуки користувачів;

активність та популярність компанії в мережі (наявність сайту, соцмереж тощо);

умови обслуговування (ціна ремонту, термін, гарантійне обслуговування).

Під усі ці вимоги підходить СЦ iFix у м. Київ. Компанія включає більше десяти майстерень, які працюють не перший рік в центрі та інших районах столиці. Ремонт тут займає в середньому 15-20 хвилин. При цьому підтвердженням якості є гарантія.

Чому ремонт техніки Apple вигідно замовляти у СЦ iFix

Швидкість та якість ремонту в СЦ iFix обумовлені такими факторами, як:

передове обладнання;

багаторічний досвід;

наявність складу запчастин.

Крім того, СЦ має й інші переваги:

можливість замовити терміновий ремонт, щоб пристрій було обслуговано відразу;

можливість здешевити деякі види ремонту за рахунок використання, замість оригінальних деталей, якісні репліки;

гарантія поширюється як у роботу майстрів, і всі деталі;

бездоганна репутація, що підтверджує безліч відгуків користувачів у мережі.

Також варто зазначити, що всі майстерні розташовані біля станцій метро. Але щоб замовити ремонт техніки Apple і отримати консультацію, не обов'язково відвідувати СЦ. Ви можете залишити заявку на сайті компанії, і її буде розглянуто протягом 10 хвилин.