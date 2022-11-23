В Україні через ракетні обстріли відключили від мережі три АЕС, а ЗАЕС - у блекауті

Сьогодні, 23 листопада, через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС - повідомляє Енергоатом

"Через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації у вітчизняну енергосистему", - розповіли в компанії.

В "Енергоатомі" заспокоюють українців, що радіаційний фон на майданчиках цих АЕС і прилеглих територіях не змінився. Всі показники в нормі. Як зазначають в компанії, видача електроенергії відновиться, коли нормалізується робота енергосистеми.

"Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС з енергосистеми України. Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори - в роботі. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі", - повідомили в компанії.