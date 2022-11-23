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В Україні через ракетні обстріли відключили від мережі три АЕС, а ЗАЕС - у блекауті

23.11.2022 / 18:09
В Україні через ракетні обстріли відключили від мережі три АЕС, а ЗАЕС - у блекауті
Сьогодні, 23 листопада, через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

Сьогодні, 23 листопада, через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС - повідомляє Енергоатом

"Через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації у вітчизняну енергосистему", - розповіли в компанії.

В "Енергоатомі" заспокоюють українців, що радіаційний фон на майданчиках цих АЕС і прилеглих територіях не змінився. Всі показники в нормі. Як зазначають в компанії, видача електроенергії відновиться, коли нормалізується робота енергосистеми.

"Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС з енергосистеми України. Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори - в роботі. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі", - повідомили в компанії.

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