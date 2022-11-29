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Возможности Dynamic Island в новых айфонах

29.11.2022 / 20:55
Возможности Dynamic Island в новых айфонах
Впервые за много поколений смартфонов компания Эппл убрала всем надоевшую «челку», заменив ее футуристичным «Динамическим островом». Сейчас система работает только в PRO моделях последнего поколения. Она позволяет по-новому взаимодействовать со старыми функциями и приложениями, улучшая работу Айфонов. Подробнее о том, чем интересен Dynamic Island в нашей статье.

Впервые за много поколений смартфонов компания Эппл убрала всем надоевшую «челку», заменив ее футуристичным «Динамическим островом». Сейчас система работает только в PRO моделях последнего поколения. Она позволяет по-новому взаимодействовать со старыми функциями и приложениями, улучшая работу Айфонов. Подробнее о том, чем интересен Dynamic Island в нашей статье. 

Что такое «Динамический остров» и как это работает

Эта технология полностью заменяет стандартную верхнюю панель с камерой и датчиками движения, освещения. Она делает челку полезнее и упрощает процесс использования смартфона, становясь инструментом для работы с интерфейсом. На него переместились фоновые процессы и часть уведомлений, которые ранее были в верхних углах. 

Также остров интерактивен и взаимодействует с большинством активных приложений. С его помощью вы можете переключить песню, следить за таймером и принимать входящие звонки. Он динамично изменяет форму и размер в зависимости от используемого приложения. А долгое нажатие раскрывает активный виджет. 

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Расширяем горизонт с Dynamic Island

Как заявляют разработчики, модернизация поддерживает до 40 сценариев использования. Ниже представим несколько примеров функционала острова. 

Статус звонков

Все входящие отображаются в области островка. Долгое нажатие покажет элементы управления звонком, а при сворачивании к нему можно быстро вернуться, тапнув по верхней части экрана. 

Face ID

В предыдущих моделях анимация опознавания лица отображалась на рабочем экране. Сейчас она перенеслась в область островка. Также там показываются подтверждения покупок при использовании ApplePay. 

Подключение наушников

Панель статуса беспроводных наушников теперь находится в динамической области. Там можно как посмотреть название активного устройства, проверить уровень заряда и конкретную модель подключенных AirPods. 

Индикатор заряда

Область действия будет реагировать на подключение и отключение зарядного устройства. Также уведомление о разряженной батарее перенеслось сюда. 

AirDrop

Теперь при получении или отправке файлов все данные будут указаны в островке. Там же показывается статус передачи. 

Мультифункциональность

При запуске нескольких активных приложений остров поделит полезное пространство пополам. Таким образом при запуске медиаплеера и таймера у вас появятся два окна со статусом запущенных программ. 

В теории Dynamic Island является уникальным решением в мире смартфонов, которое пока никто не повторил и не улучшил. А на практике отлично раскрывает возможности системы Эппл и улучшает ее работу.

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