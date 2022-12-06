Зможуть знову піти на Київ? Сирський оцінив шанси РФ на новий прорив з Білорусі

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Какой шнековый маслопресс лучше выбрать для производства масла?16.11.2022 / 16:39Одна из важнейших отраслей пищевой промышленности Украины - добыча масла из семян подсолнечника, сои, рапса и других масличных культур. Популярным способом получения этого продукта есть метод холодного отжима. Для его использования необходимо специальное оборудование, известное под названием маслопресс шнековый.Последние новости рубрики
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Одеяло для ребенка: размер, плотность и наполнители05.12.2022 / 22:40Новорожденный ребенок большую часть дня спит. Во время сна укрепляется иммунитет, стабилизируется работа нервной системы и вырабатывается гормон, необходимый для роста и развития организма. Поэтому родителям важно организовать спальное место, в котором младенцу будет комфортно и тепло. Некоторые педиатры не рекомендуют в первые дни жизни укрывать малыша.
Электрические зубные щетки Oral B – новое слово о гигиене ротовой полости29.11.2022 / 00:01Последние новости рубрики
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Возможности Dynamic Island в новых айфонах29.11.2022 / 20:55Впервые за много поколений смартфонов компания Эппл убрала всем надоевшую «челку», заменив ее футуристичным «Динамическим островом». Сейчас система работает только в PRO моделях последнего поколения. Она позволяет по-новому взаимодействовать со старыми функциями и приложениями, улучшая работу Айфонов. Подробнее о том, чем интересен Dynamic Island в нашей статье.
ТОП-3 ноутбуков Леново из разных ценовых категорий23.11.2022 / 18:01Последние новости рубрики
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