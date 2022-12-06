Зможуть знову піти на Київ? Сирський оцінив шанси РФ на новий прорив з Білорусі

Про це у інтерв'ю під час телемарафону повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський нагадав: коли розпочалася агресія, то противник на території Білорусі створив потужне наступальне угруповування під виглядом навчань, але "на даний час такого немає".

"В одну річку двічі не вступають, але ми маємо такого ворога, що від нього можна все що завгодно очікувати", - сказав він.

Як повідомлялося, в Інституті вивчення війни заявляли, що розгорнувши війська на території Білорусі у листопаді, Кремль намагається посилити російський навчальний потенціал та провести інформаційну операцію, націлену на Захід, але ніяк не нападати на Київ.