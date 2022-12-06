Войти | Зарегистрироваться
08:19

среда,
07 декабря
Онлайн
В Україні продовжать мобілізацію і воєнний стан (документ)
Країна
В Україні продовжать мобілізацію і воєнний стан (документ)
Окупанти поспіхом тікають з окупованої Луганщини
Країна
Окупанти поспіхом тікають з окупованої Луганщини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Зможуть знову піти на Київ? Сирський оцінив шанси РФ на новий прорив з Білорусі

05.12.2022 / 21:23
Зможуть знову піти на Київ? Сирський оцінив шанси РФ на новий прорив з Білорусі
Від Росії можна очікувати все, що завгодно, навіть повторного наступу на Київ. Але поки що таких передумов немає, враховуючи колишнє накопичення живої сили під виглядом "навчань" у Білорусі.

Від Росії можна очікувати все, що завгодно, навіть повторного наступу на Київ. Але поки що таких передумов немає, враховуючи колишнє накопичення живої сили під виглядом "навчань" у Білорусі.

Про це у інтерв'ю під час телемарафону повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"В одну річку двічі не вступають, але ми маємо такого ворога, що від нього можна все що завгодно очікувати", - сказав він.

Сирський нагадав: коли розпочалася агресія, то противник на території Білорусі створив потужне наступальне угруповування під виглядом навчань, але "на даний час такого немає".

Як повідомлялося, в Інституті вивчення війни заявляли, що розгорнувши війська на території Білорусі у листопаді, Кремль намагається посилити російський навчальний потенціал та провести інформаційну операцію, націлену на Захід, але ніяк не нападати на Київ.

 

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 декабря
4 декабря
3 декабря
29 ноября
23 ноября
21 ноября
16 ноября
8 ноября
7 ноября
3 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.