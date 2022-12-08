Четверта хвиля мобілізації в Україні: коли почнеться і кого призовуть

В Україні діє третя хвиля мобілізації

Із початком повномасштабної війни в Україні діє загальна мобілізація. Вона проходить у чотири основні хвилі (черги), під час яких до лав армії призиваються різні категорії громадян.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова, зараз у нашій країні проходить третя хвиля мобілізаційних заходів і вона може бути не останньою. Однак для переходу на нову чергу потрібні кілька умов.

Хвилі мобілізацій

Під час першої хвилі до лав армії призивається оперативний резерв (колишні військовослужбовці молодше 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії). Здебільшого це ветерани АТО чи бійці ООС;

до лав армії призивається оперативний резерв (колишні військовослужбовці молодше 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії). Здебільшого це ветерани АТО чи бійці ООС; У ході другої хвилі призиватимуть колишніх військовослужбовців, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом, але не потрапили насамперед;

призиватимуть колишніх військовослужбовців, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом, але не потрапили насамперед; Третя хвиля – мобілізаційний резерв (офіцери запасу та військовозобов’язані, які закінчили військові кафедри в університетах);

– мобілізаційний резерв (офіцери запасу та військовозобов’язані, які закінчили військові кафедри в університетах); Четверта хвиля передбачає призовтак званого громадського резерву. Під час неї на службу закликаються всі громадяни України, які не мають обмежень щодо віку та стану здоров’я.

Що таке четверта хвиля мобілізації

Оглядач, посилаючись на слова адвоката Івана Лібермана, повідомляє, що четверта хвиля виникає з метою доукомплектації війська.

"Коли з’ясовується, що військо має недокомплект, оголошується четверта хвиля мобілізації. Однак це не означає, що набиратимуть просто людей з вулиці. Наприклад, артилеристам потрібні навідники, тому призиватимуть тих, хто добре розуміє географію чи топографію", — пояснив Ліберман.

Наголошується, що коли у військах розуміють, що у них недостатньо людей певних професій, будуть призвані лише ті, хто зможе задовольнити цей недокомплект. Це і є четвертою хвилею. При цьому юрист додає, що наразі в українському війську немає проблем із кількістю військових та бажаючих, які прагнуть воювати.

"В Україні є багато тих, хто готовий йти воювати за контрактом, але коефіцієнт корисної дії від них може бути невеликий. У кількісному аспекті – добре, що такі є, а ось щодо їхніх професійних здібностей потрібно буде витратити багато часу для підготовки тих, чиї підрозділи потрібно укомплектувати. Якщо ж оголошується четверта хвиля мобілізації, то держава відбирає саме тих і саме стільки, хто за своїм родом діяльності та колишнім досвідом має навички саме в тих спеціалізаціях, у яких є недоукомплектування", – розповів адвокат.

Також юрист розповів, що під час четвертої хвилі мобілізації не набиратимуть багато людей, наприклад, у підрозділи десанту, адже їх вистачає.

"Якщо в підрозділах танкістів не вистачатиме людей, то призиватимуть комбайнерів, трактористів, механіків. Це люди, які вміють керувати більшим транспортом, тому їх буде легше навчити керувати танком, ніж комп’ютерника чи вчителя. Ось і весь сенс четвертої хвилі мобілізації", – повідомляє видання слова Лібермана.