Войти | Зарегистрироваться
08:44

четверг,
06 октября
Онлайн
Окупанти поспіхом тікають з окупованої Луганщини
Країна
Окупанти поспіхом тікають з окупованої Луганщини
В Європі ціни на електроенергію б'ють рекорди: ЄС скликає нараду
Фінанси
В Європі ціни на електроенергію б'ють рекорди: ЄС скликає нараду
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Життя Здоровье

Что такое мочегонные таблетки и как они работают

04.10.2022 / 18:01
Что такое мочегонные таблетки и как они работают
Диуретик или мочегонные таблетки из интернет-аптеки Apteka.com - это любое лекарство, способствующее диурезу, то есть повышенному выделению мочи

Диуретик или мочегонные таблетки из интернет-аптеки «Apteka.com» — это любое лекарство, способствующее диурезу, то есть повышенному выделению мочи. Это вещество помогает вывести из организма большее количество воды и соли. Существует несколько различных типов диуретиков, и они используются для лечения различных заболеваний.

Для чего принимать?

Некоторые люди принимают мочегонные таблетки, чтобы контролировать кровяное давление. Таблетки помогают уменьшить количество жидкости в организме, что может снизить кровяное давление. Диуретики также могут использоваться для лечения таких состояний, как:

  • отеки;
  • сердечная недостаточность;
  • заболевания почек.

Мочегонные могут назначить при повышенном давлении. Но как определить, есть ли у вас гипертония? Это распространенный вопрос, на который бывает трудно ответить. Существует множество факторов, которые могут способствовать развитию гипертонии, и бывает трудно понять, находитесь ли вы в группе риска.

Вот несколько моментов, которые следует иметь в виду, если вы задаетесь вопросом, есть ли у вас гипертония:

  • регулярно проверяйте свое кровяное давление. Гипертонию часто называют «тихим убийцей», поскольку она не всегда вызывает симптомы. Единственный способ узнать наверняка, есть ли у вас гипертония, — это регулярно проверять свое кровяное давление.
  • знайте историю своей семьи. Если кто-то в вашей семье страдает гипертонией, то вероятность ее развития у вас может быть выше.
  • следите за своим образом жизни. Такие вещи, как курение, избыточный вес и недостаточная физическая активность, могут способствовать развитию гипертонии.
  • следите за признаками и симптомами. Хотя гипертонию часто называют «тихим убийцей», есть некоторые признаки и симптомы, которые могут указывать на ее наличие. К ним относятся головная боль, головокружение, кровотечение из носа и боль в груди.

Как долго принимать лекарство

Если вам назначили мочегонное средство, важно принимать его в соответствии с указаниями врача. Возможно, вам придется принимать лекарство в течение нескольких дней или недель, чтобы увидеть полный эффект. Во время приема мочегонных средств обязательно пейте много жидкости, так как вы можете подвергнуться риску обезвоживания.

Не стоит игнорировать рекомендации врача. Ведь вовремя принятое лекарство поможет избежать проблем и осложнений основного заболевания.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 октября
4 октября
29 сентября
28 сентября
27 сентября
26 сентября
23 сентября
21 сентября
16 сентября
14 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.