Как подготовиться к поездке во Францию на машине

С каждым годом круиз на машине по Европе становится все больше популярным по сравнению с уже надоевшим «заезженным» комплексным отдыхом от туроператоров. Для многих автолюбителей это еще в новинку, поэтому возникает ряд вопросов к подготовке к поездке. Узнаем, какая должна быть машина, зачем грин карта на авто во Франции, особенности ПДД.

Планирование

Лучше заранее определиться, где будете отдыхать, каким маршрутом будете следовать, продумать места остановок для отдыха примерно на расстоянии каждых 300-400 км.

Забронировать в гостинице номер – также важное событие, лучше это сделать заранее и дальше от «первой линии» - это сэкономит бюджет и нервы.

Прочитайте какие мероприятия будут проходить в отведенное время для путешествия, просмотрите прогноз погоды, чтобы понять, какие вещи лучше всего взять.

Документы

Для украинцев действуют правила безвизового режима, поэтому если есть биометрический паспорт других разрешительных документов не потребуется, а вот распечатанная гостиничная бронь и сведения о финансовой состоятельности будут преимуществом. Учитывая, что поездка на машине – обязательно иметь водительское удостоверение европейского образца, обычное не подойдет. Обязательно должна быть оформленной грин карта на авто во Франции на весь срок пребывания в стране и государств, которые нужно будет проехать по дороге. Конечно, нужен и техпаспорт, но его водитель и так всегда держит при себе.

Подготовка машины

Даже не учитывая тот факт, что вам попросту придется проехать много километров, к подготовке авто нужно отнестись серьезно. Во Франции действует некий «дресс-код» для всех въезжающих транспортных средств, особенно, если маршрут направлен в «сердце» страны – Париж. Автомобиль должен быть в отличном состоянии, неповрежденным, желательно относительно молодой, не на дизтопливе и тем более не на газу. Идеально, если он подходит под все эко-нормы.

ПДД и дороги

К правилам движения во Франции строго относятся, а штрафы считаются одними из самых высоких поэтому их лучше не нарушать. Интересно, что кроме стандартной аптечки, аварийного знака, жилетов, лампочек и наклейки UA обязательно нужно иметь алкотестер.