Удобные формы больших водонагревателей, которые компактно помещаются в ванную комнату

Форма бойлера – это не только дизайн. Она существенно влияет на архитектуру системы, способ установки устройства и его технические параметры. Сегодня рынок предлагает водонагреватели не только в виде классических цилиндров. Есть и другие компактные варианты с улучшенной конструкцией.

Основные формы водонагревателей

Все накопительные нагреватели для воды можно разделить по форме на четыре типа. Каждый тип имеет свои преимущества и особенности. Поэтому однозначно сказать, какая форма предпочтительнее, довольно сложно.

Цилиндрические

Простота изготовления и более низкая стоимость помогли завоевать этим моделям популярность. Например, при равных параметрах цена бойлера на 80 литров цилиндрического вида может быть на 30–60% ниже, чем приборы других форм. Такая конструкция обеспечивает равномерный нагрев воды. Встречаются модели, рассчитанные на вертикальный и горизонтальный монтаж.

Узкие

Слимы созданы специально для маленьких ванных комнат, где свободное место для установки ограничено. Эти модели в сечении выглядят, как сжатый овал, и на 10–15 см уже, чем цилиндрические аналоги. Это позволяет гораздо компактнее размещать их в малогабаритных помещениях и создать стильный дизайн пространства.

Прямоугольные

Заняли достойное место на рынке благодаря эргономичному дизайну, компактности и повышенной производительности. Такие бойлеры легко размещать в углах и нишах за счет плоских граней. Форма помогает увеличить слой теплоизоляции, что делает эти водонагреватели более энергоэффективными.

Плоские

Сохраняют преимущества прямоугольных вариантов и отличаются от них тем, что имеют меньшую глубину. Компактность и усиленная теплоизоляция делает плоские водонагреватели практичными в эксплуатации. Предусмотрен вертикальный и горизонтальный монтаж таких моделей.

Какая форма бойлера лучше

Чтобы определиться с формой водонагревателя, нужно уточнить монтажные возможности и предпочтения по внешнему виду. Затем необходимо сравнить варианты по техническим характеристикам.

Энергоэффективность не находится в прямой зависимости от формы. Но прямоугольные и плоские виды считаются более теплостойкими.

Монтажные возможности гораздо шире у плоских, прямоугольных и узких вариантов. Их нетрудно разместить в узких нишах или на небольших простенках. Горизонтальные бойлеры легко установить над проемом двери или окна, где они не будут «съедать» полезное место.

Цена прямоугольных моделей выше, что объясняется сложной технологией производства, из них более дорогими будут плоские нагреватели.

На стоимость техники помимо формы влияют и функциональные особенности. Это может быть количество ТЭНов, наличие электронного блока, управление через Wi-Fi и т.д. Взвешенный выбор должен учитывать не только привлекательный дизайн, но и оптимальный набор технических параметров.