Удобные формы больших водонагревателей, которые компактно помещаются в ванную комнату

Форма бойлера – это не только дизайн. Она существенно влияет на архитектуру системы, способ установки устройства и его технические параметры. Сегодня рынок предлагает водонагреватели не только в виде классических цилиндров. Есть и другие компактные варианты с улучшенной конструкцией.
Основные формы водонагревателей
Все накопительные нагреватели для воды можно разделить по форме на четыре типа. Каждый тип имеет свои преимущества и особенности. Поэтому однозначно сказать, какая форма предпочтительнее, довольно сложно.
Цилиндрические
Простота изготовления и более низкая стоимость помогли завоевать этим моделям популярность. Например, при равных параметрах цена бойлера на 80 литров цилиндрического вида может быть на 30–60% ниже, чем приборы других форм. Такая конструкция обеспечивает равномерный нагрев воды. Встречаются модели, рассчитанные на вертикальный и горизонтальный монтаж.
Узкие
Слимы созданы специально для маленьких ванных комнат, где свободное место для установки ограничено. Эти модели в сечении выглядят, как сжатый овал, и на 10–15 см уже, чем цилиндрические аналоги. Это позволяет гораздо компактнее размещать их в малогабаритных помещениях и создать стильный дизайн пространства.
Прямоугольные
Заняли достойное место на рынке благодаря эргономичному дизайну, компактности и повышенной производительности. Такие бойлеры легко размещать в углах и нишах за счет плоских граней. Форма помогает увеличить слой теплоизоляции, что делает эти водонагреватели более энергоэффективными.
Плоские
Сохраняют преимущества прямоугольных вариантов и отличаются от них тем, что имеют меньшую глубину. Компактность и усиленная теплоизоляция делает плоские водонагреватели практичными в эксплуатации. Предусмотрен вертикальный и горизонтальный монтаж таких моделей.
Какая форма бойлера лучше
Чтобы определиться с формой водонагревателя, нужно уточнить монтажные возможности и предпочтения по внешнему виду. Затем необходимо сравнить варианты по техническим характеристикам.
- Энергоэффективность не находится в прямой зависимости от формы. Но прямоугольные и плоские виды считаются более теплостойкими.
- Монтажные возможности гораздо шире у плоских, прямоугольных и узких вариантов. Их нетрудно разместить в узких нишах или на небольших простенках. Горизонтальные бойлеры легко установить над проемом двери или окна, где они не будут «съедать» полезное место.
- Цена прямоугольных моделей выше, что объясняется сложной технологией производства, из них более дорогими будут плоские нагреватели.
На стоимость техники помимо формы влияют и функциональные особенности. Это может быть количество ТЭНов, наличие электронного блока, управление через Wi-Fi и т.д. Взвешенный выбор должен учитывать не только привлекательный дизайн, но и оптимальный набор технических параметров.