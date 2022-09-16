Войти | Зарегистрироваться
17:11

четверг,
22 сентября
Онлайн
В Європі ціни на електроенергію б'ють рекорди: ЄС скликає нараду
Фінанси
В Європі ціни на електроенергію б'ють рекорди: ЄС скликає нараду
Знижки вже багатомільйонні: в Євпаторії у Криму – бум на продаж готелів
Фінанси
Знижки вже багатомільйонні: в Євпаторії у Криму – бум на продаж готелів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Життя Дом

Какие рабочие перчатки выбрать для проведения точных работ?

21.09.2022 / 17:41
Какие рабочие перчатки выбрать для проведения точных работ?
Защита рук для проведения точных манипуляций с мелкими деталями существенно отличается от моделей рабочих перчаток, созданных с учетом выносливости при воздействии максимальных физических нагрузок. Вы можете купить рабочие перчатки из спилка, но их потребительские характеристики не подойдут для выполнения деликатных работ, где важна свобода движений пальцами и отличное взаимодействие с небольшими предметами.

Защита рук для проведения точных манипуляций с мелкими деталями существенно отличается от моделей рабочих перчаток, созданных с учетом выносливости при воздействии максимальных физических нагрузок. Вы можете купить рабочие перчатки из спилка, но их потребительские характеристики не подойдут для выполнения деликатных работ, где важна свобода движений пальцами и отличное взаимодействие с небольшими предметами.

Уникальные свойства тонких рабочих перчаток

Модели с точной посадкой на кисти предназначены для проведения самых разных слесарных, сортировочных, строительных, монтажных, ремонтных и сборочных работ. Основное их преимущество – небольшая толщина перчатки в районе пальцев. К тому же, эргономика пары учитывает биомеханику манипуляций кисти.

Такие легкие модели отличаются точной посадкой на руке, их называют «второй кожей» специалиста. Объяснение заключается в тщательно подобранной рецептуре эластичных волокон трикотажа. В качестве покрытия выступает непревзойденный по механической прочности вспененный полимер (латекс, нитрил, ПВХ). Как правило, основа перчатки обладает отличными коэффициентами воздухопроницаемости. Во время продолжительной работы руки не потеют и не устают в течение всей рабочей смены.

Для манипуляций с мелкими деталями важно обеспечение надежного захвата. Производители добиваются определенной шершавой микроструктуры полимерного покрытия, которое называют sandy (песочное). Благодаря ему из рук не выпадают скользкие и гладкие предметы. Отметим важное качество – перчатки можно стирать. В результате срок эксплуатации возрастает в разы. 

Кто выбирает тонкие рабочие перчатки

Учитывая уникальные характеристики перчаток с высокой чувствительностью, данный вид защиты станет хорошим выбором в работах с промасленными частям при ремонте автомобиля, сортировке небольших предметов, сборке деталей в электронике, стеклообработке и логистике. Благодаря сенсорной чувствительности, они подходят для управления интерфейсов современных станков посредством операторной панели с сенсорной клавиатурой.

Трикотажные перчатки относятся к средней ценовой категории и более выгодны в покупке, чем их бюджетные аналоги. Возможность стирки позволяет использовать пару на порядок дольше. Специальное износостойкое покрытие полимером в разы продлевает срок эксплуатации. 

Все больше украинских компаний предлагают рынку качественные СИЗ с максимальными защитными свойствами. В интернет-магазине ПромСИЗтм представлен широкий ассортимент спецодежды, спецобуви, рабочих перчаток, изготовленных с учетом современных инновационных разработок, способными обеспечивать безопасность современных промышленных предприятий.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
21 сентября
16 сентября
14 сентября
13 сентября
7 сентября
6 сентября
1 сентября
30 августа
28 августа
27 августа
26 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.