Микроклимат помещений: оптимальные значения, как поддерживать комфортный микроклимат

Мы привыкли, что внутренний баланс нашего организма непоколебим, но на самом деле на него влияет множество факторов, в том числе и микроклимат жилых помещений. Чтобы получить комфортные условия, климатическая техника в Киеве и других больших городах будет незаменимой. Она обеспечивает благоприятный состав и температуру воздуха, что, в свою очередь, поддерживает иммунитет, улучшает работоспособность и позволяет качественно расслабляться, т.е. плодотворно влияет на наше с вами здоровье. Если микроклимат и вентиляция помещений нарушен, люди сразу почувствуют это: в помещениях станет жарко, душно, появятся застоявшиеся запахи, а жильцы — будут чувствовать себя «разбито».

Что такое микроклимат в помещении?

Микроклимат помещений — это условия воздушной среды, которые оказывают влияние на людей, технику или товары. Это влияние может быть как позитивным, так и негативным, поэтому дальше мы разберем из каких параметров состоит понятие микроклимата, и какие его нормы поддерживают здоровье людей на высшем уровне.

Важные параметры микроклимата

Чтобы понять, что такое микроклимат помещений, давайте разберем его на «составляющие». Какие характеристики воздуха будут для нас наиболее важными?

1) Чистота и свежесть

Микроклимат, в частности, это гигиена воздуха: параметры описывают состав, пригодный для дыхания человеком. Чистота говорит о количестве взвесей: пыли, сажи, отходов производства. Свежесть — это состав воздуха на молекулярном уровне; можно сказать, процентное соотношение газов в «коктейле».

Комфортный состав воздуха: Азот: 75,5%, Кислород: 23,1%, Аргон: 1,3% и Углекислый газ 0,046%.



2) Влажность в помещении

Влажность в микроклимате — это количество микроскопических капелек воды, взвешенных в воздухе. Комфортным считается показатель от 40 до 60%. Слишком сухой или влажный воздух в квартире будет вреден не только людям, но и мебели, отделке и декоративным деталям интерьера.

3) Оптимальная температура

Один из самых важных параметров микроклимата — это температура воздуха. Нормальной температурой для человека принято считать:

20-25°C — в зимний период года;

18-23°C — летом;

17-21°C — температура, идеальная для сна

Управление микроклиматом для поддержания комфорта?

Чтобы взять под свой контроль микроклимат помещений, необходимо обратиться в климатическую компанию. Так вы сможете установить системы для обеспечения круглосуточной поддержки благоприятных параметров воздуха в доме, квартире, на производстве или в офисе.

1) Вентиляция

Системы вентилирования помещений поддерживают гигиену микроклимата: уровень свежести и чистоты воздуха. Продвинутые системы также контролируют влажность и температуру поступающего потока. Вентиляция работает по такому принципу:

Воздух, наполненный кислородом, поступает с улицы. Также его можно отфильтровать, осушить/увлажнить или подогреть/охладить перед подачей;

Одновременно, загрязненный воздух с высоким содержание СО2 сбрасывается на улицу через отдушины и вентиляционные шахты. Так обеспечивается здоровый воздухооборот.

2) Кондиционирование

Кондиционеры направлены на корректировку помещений по температуре. Чаще всего их используют для охлаждения летнего воздуха до комфортных 18-20 градусов, однако есть модели, которые частично могут нагревать и освежать атмосферу в помещениях.

3) Отопление

Когда летняя жара заканчивается, приходят зимние морозы и дома начинают обогревать с помощью электрического, газового или твердотопливного отопления. Так, при морозе -25°C на улице, жильцы или сотрудники здания могут свободно ходить в одной футболке при температуре воздуха +23°C.