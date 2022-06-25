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В Черкассах построят храм при православной гимназии УПЦ

24.06.2022 / 14:30
В Черкассах построят храм при православной гимназии УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Чин освящения закладного камня в основание нового храма совершил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий

В Черкассах совершили закладку нового храма УПЦ в честь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа и преподобного Сергия Радонежского при православной гимназии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, чин освящения закладного камня в основание нового храма совершил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий.

Под закладной камень поместили памятную металлическую капсулу с частицей святых мощей преподобномученика Макария, Переяславского и Каневского чудотворца, и закладная грамота.

За богослужением пел детский хор Православной гимназии.

Черкасская православная гимназия является частью духовно-просветительского проекта, реализуемого в епархии по благословению митрополита Феодосия и продолжающего свою работу, несмотря на сложные военные события в Украине.

В гимназии осуществляется обучение, воспитание и развитие 40 гимназистов (1 – 7 классы и подготовительная группа) на основе традиций Православной Церкви и с учетом необходимости формирования у молодежи всех актуальных научно-технических компетенций.

Учебный процесс педагогический коллектив школы организовывает, опираясь на разработки и рекомендации педагогов-классиков, с учетом требований Министерства образования и науки Украины и возможностей, вызванных военным положением.

«Обучение в гимназии осуществляется благодаря живому общению детей с учителями на родном языке с дополнительной интеграцией английского, немецкого и церковнославянского языков. Такой подход активно способствует формированию у молодого поколения коммуникабельности, кооперативности и адаптивности к изменяющимся условиям нынешних реалий», - говорится на сайте епархии.

Отмечается, что большое внимание в гимназии уделяется духовному развитию детей на уроках «Православная культура» и «Жития святых», где ученикам разъясняют базовые христианские догматы, опираясь на примеры их соблюдения православными христианами разных времен.

Также заботятся и о здоровье гимназистов, стараясь обеспечивать необходимую возрастную нагрузку на уроках физической культуры, трудового воспитания, кружковой работы в разных направлениях, а также обеспечивают ежедневное двухразовое питание из экологически чистых продуктов собственного производства.

Источник: Inpress.ua
гимназия, УПЦ, новый храм, Черкасская епархия
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