В УПЦ разработали памятку о том, как сохранить жизнь во время войны

Синодальный социально-гуманитарный отдел Украинской Православной Церкви опубликовал краткие рекомендации по поведению мирных граждан в условиях военного конфликта.

Как сообщает Центр информации УПЦ, с памяткой можно ознакомиться на Телеграм-канал «Церковь помогает».

Автор памятки – замглавы Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами архимандрит Лука (Винарчук), который занимал должность капеллана украинского миротворческого контингента в Ираке и сам является участником боевых действий.

В памятке объясняется, как вести себя с вооруженными людьми и во время обстрела, что нужно всегда иметь при себе, как вести себя с детьми и другое.

Автор уделил внимание и молитве. «Обращайтесь к Богу и крепко веруйте, что Он слышит и готов немедленно прийти на помощь», – советует архимандрит Лука (Винарчук). Он также рассказал, как защититься от потока негативных новостей и морально поддерживать окружающих.

«Пусть эти правила вам никогда не пригодятся. Но на всякий случай сохраните», – говорится в Телеграм-канале.