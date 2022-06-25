Войти | Зарегистрироваться
17:43

суббота,
25 июня
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ разработали памятку о том, как сохранить жизнь во время войны

24.06.2022 / 12:15
В УПЦ разработали памятку о том, как сохранить жизнь во время войны
Источник: Центр информации УПЦ
В памятке объясняется, как вести себя с вооруженными людьми и во время обстрела, что нужно всегда иметь при себе, как вести себя с детьми и другое

Синодальный социально-гуманитарный отдел Украинской Православной Церкви опубликовал краткие рекомендации по поведению мирных граждан в условиях военного конфликта.

Как сообщает Центр информации УПЦ, с памяткой можно ознакомиться на Телеграм-канал «Церковь помогает».

Автор памятки – замглавы Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами архимандрит Лука (Винарчук), который занимал должность капеллана украинского миротворческого контингента в Ираке и сам является участником боевых действий.

В памятке объясняется, как вести себя с вооруженными людьми и во время обстрела, что нужно всегда иметь при себе, как вести себя с детьми и другое.

Автор уделил внимание и молитве. «Обращайтесь к Богу и крепко веруйте, что Он слышит и готов немедленно прийти на помощь», – советует архимандрит Лука (Винарчук). Он также рассказал, как защититься от потока негативных новостей и морально поддерживать окружающих.

«Пусть эти правила вам никогда не пригодятся. Но на всякий случай сохраните», – говорится в Телеграм-канале.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Война
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 июня
24 июня
23 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.