Епископ УПЦ рассказал, что должно стать основой жизни украинцев

Основой жизни украинцев должно стать Евангелие, а рассказы об «обычаях» на «Ивана Купалу» должны так и остаться просто рассказами.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Если человек теряет веру в истинного Бога, он начинает верить во что попало. При этом, как ни странно, совершенно никакого значения не имеет образование человека. И бывает так, что люди, считающие себя умными и образованными, верят или доверяют самым диким и невозможным вещам.

Например, всё чаще в сети Интернет или с экрана телевизора слышим о каких-то «языческих традициях» украинского народа и о необходимости возрождения их. Из ниоткуда появились «обычаи» на «Ивана Купала», со всех сторон заговорили о «древней украинской вере», о «вере предков» и так далее», - сказал епископ Виктор.

Владыка обратил внимание, что вера наших предков, благодаря которой они стали украинцами, создали свое государство, свою культуру и искусство - это вера Православная.

«Киево-Печерская лавра, Софийский собор, Апостол и Псалтырь Иоанна Фёдорова, «Щедрик» Леонтовича, «Тарас Бульба» Гоголя, «Кобзарь» Шевченко - все то, чем по праву гордится украинский народ, - создано под влиянием Православия. Не было бы Православия - не было бы и нас», - отметил иерарх УПЦ.

Архиерей считает, что если и нужно что-то сегодня возрождать в Украине, то это - православную веру.

«Наш народ, как никогда, нуждается в просвещении. Мы, как люди Церкви, просто обязаны сделать все, чтобы основой жизни украинцев стало Евангелие, а рассказы об «обычаях» на «Ивана Купалу» так и остались просто рассказами», - пояснил он.

В завершении епископ Виктор напомнил, что у наших предков был один обычай - хранить веру Православную, и ради этого «обычая» они часто отдавали жизнь.