Управделами УПЦ рассказал, как радоваться жизни вопреки трудностям

Сколько бы ни выпало на долю испытаний, жизнь все равно прекрасна.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Порой не замечаем многочисленных поводов для радости и благодарности, которые есть вокруг. Как и не замечаем откровенных чудес. Безусловно, трудно радоваться, когда повсюду катастрофы и бедствия. Но, как известно, практически не было ни одного поколения, которое бы не столкнулось с войнами или катаклизмами. И при всём этом жизнь продолжалась», - сказал митрополит Антоний.

Владыка считает, что нужно учиться жить и радоваться вопреки трудностям, приходящим то и дело в нашу жизнь. «Это возможно, только будучи сосредоточенным на главном. А главное для человека – спасение души. Остальное – лишь фон, не более», - добавил он.

«Очень часто именно фон выдвигаем на первый план, вот тогда и происходит перекос, неправильное отношение к происходящему, подмена истинной реальности на фальшивку. Всё главное в нашей жизни неизменно, какие бы бури и ветра ни поднимались. Наша реальность – это жизнь во Христе. Господь – центр и смысл жизни. С Ним ничего не страшно, всё преодолимо. Теряя связь с Богом, остаемся одни, как бы много людей нас ни окружало. Спасение от одиночества, страхов и тоски – только в Боге. Он Источник вдохновения и радости. Никакое общение или земные блага не могут этого дать. Господь соединяет видимый мир и мир Небесный, живых и мертвых, Церковь земную и Церковь Небесную. Только Он знает тот маршрут, которым можем войти в Вечность. Только Он может открыть нам спасительную дверь и помочь стать бессмертными», - пояснил архиерей.

Управделами УПЦ напомнил, что любые испытания – это лишний повод вспомнить о Боге, Его Милосердии и Славе, довериться Ему.

«Нет ничего благостнее и прекраснее для человека, чем следовать Его Святой воле. Безоговорочное следование за Спасителем – вершинное блаженство и, возможно, проявление наивысшей связи Бога и человека здесь, на земле», - сказал владыка.

В завершении митрополит Антоний отметил, что жизнь – это миг, который готовит нас к прекрасной и бесконечной жизни во Христе. «Не нужно же эту жизнь усложнять и ставить иные цели. Надо просто жить с Богом!», - заключил он.