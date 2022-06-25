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Священники УПЦ отпели пять погибших воинов ВСУ

24.06.2022 / 11:00
Священники УПЦ отпели пять погибших воинов ВСУ
Источник: Центр информации УПЦ
В епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ

В Нежинской, Черновицкой, Мукачевской, Ровенской епархиях и в Успенском Зимненском ставропигиальном монастыре Украинской Православной Церкви в последний путь провели пятерых воинов ВСУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента благочинный Коропского округа протоиерей Владимир Мысенко в сослужении местного духовенства совершил чин отпевания погибшего воина ВСУ Анатолия Шаповала. Заупокойное богослужение прошло в Успенском храме поселка Короп.

«Анатолий был прихожанином Успенского храма, а также активно участвовал в восстановлении Николаевского Пустынно-Рыхловского женского монастыря», – сообщает епархиальный сайт.

За богослужением в храме молилась настоятельница Николаевского Пустынно-Рыхловского монастыря игуменья Олимпиада.

Священники Черновицкой епархии отпели погибшего на войне Защитника Родины Николая Мартынюка.

Отпевание воина в храме в честь святителя Николая Чудотворца села Крутеньки возглавил благочинный Хотинского округа протоиерей Анатолий Мандрюк в сослужении настоятеля храма протоиерея Василия Шкварчука и духовенства епархии.

В кафедральном соборе в честь Рождества Богородицы города Мукачево состоялось отпевание воина Василия Русина. Чин отпевания возглавил секретарь Мукачевской епархии протоиерей Виктор Мисо.

Священники Ровенской епархии провели в последний путь погибшего Защитника Родины Олега Ильина.

Чин отпевания в храме святой Параскевы села Весеннее Корецкой ОТГ возглавил протоиерей Ярослав Воят. Похоронили военного на местном кладбище.

Еще с одним погибшим Героем – воином Сергеем Засадко – попрощались в Успенском Зимненском ставропигиальном монастыре.

Игуменья Стефана и сестры обители выразили соболезнования жене, родным и близким погибшего Защитника.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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