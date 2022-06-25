На Виннитчине суд вернул УПЦ здание бывшего епархиального управления

Хозяйственный суд Винницкой области вынес решение в пользу Украинской Православной Церкви в споре между УПЦ и ПЦУ за право собственности на здание бывшего епархиального управления.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vinbazar.com, в здании по адресу Магистратская 162 Винницы сейчас находится женский монастырь ПЦУ.

В здании, некогда принадлежавшем епархиальному управлению, в 2021 году ПЦУ организовала женский монастырь Благовещения Богородицы. С 2019 года УПЦ пыталась вернуть себе это здание, подавая иски в разные инстанции.

«Хозяйственный суд принял сторону УПЦ МП и отменил предыдущие решения. Полный текст документа будет опубликован через 10 дней», – сообщили на сайте vinbazar.com, отметив, что ПЦУ собирается подать апелляцию.